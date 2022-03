El operador de cámara Pierre Zakrzewski y la periodista ucraniana Oleksandra Kuvshinova, quienes trabajaban para la cadena de televisión estadounidense Fox News, han fallecido como consecuencia de un ataque el pasado lunes en las inmediaciones de la capital de Ucrania, Kiev después de que el vehículo en el que viajaban fuera alcanzado por disparos.

⚠️#Ukraine: IPI is devastated by news of the death of two more journalists covering the war. @FoxNews cameraman Pierre Zakrzewski & Ukrainian colleague Oleksandra Kuvshynova were killed when their vehicle was struck by incoming fire in the village of #Horenka, outside #Kyiv. pic.twitter.com/AvEiBpXj7u

