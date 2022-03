El camarógrafo Pierre Zakrzewski, que cubría la guerra en Ucrania para la cadena de televisión estadounidense Fox News y fue alcanzado el lunes en un ataque cerca de Kiev, ha fallecido este martes como consecuencia de las heridas sufridas, según informa la propia cadena norteamericana.

Zakrzewski sufrió daños en un incidente en el que también resultó herido el periodista Benjamin Hall. La consejera delegada de Fox News, Suzanne Scott, ha recordado su «pasión y talento» y su labor en conflictos como Irak, Afganistán o Siria.

Scott ha deseado también una pronta recuperación para Hall, «que sigue hospitalizado en Ucrania».

#BREAKING: Fox News announces cameraman Pierre Zakrzewski was killed yesterday in the attack that left Benjamin Hall injured.@BillHemmer called him «an absolute legend» who «cover[ed] wars in Iraq & Afghanistan & Syria» and «his loss is devastating.» pic.twitter.com/4YYrZcQD0l

— Curtis Houck (@CurtisHouck) March 15, 2022