Al menos 280 muertos por un terremoto de magnitud 6,1 en Afganistán

Al menos 280 personas han muerto y más de 600 han resultado heridas en un terremoto de magnitud 6,1 ocurrido este miércoles de madrugada en el sureste de Afganistán, según ha informado la agencia oficial de noticias de el país.

#BREAKING: As many as 280 people lost their lives and over 600 others were wounded following earthquake in #Paktika and #Khost province on Tuesday night, local officials told #BNA.

The death toll is likely to rise, local officials and residents said. pic.twitter.com/ca10Y8w476

