Al menos 15 heridos en Israel tras el ataque con 150 de misiles balísticos lanzados desde Irán

Al menos 15 heridos este viernes después del ataque de Irán con 150 misiles contra Israel, según las estimaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel. La mayoría de los heridos se recuperan de las heridas. El ministro de Defensa, Israel Katz, afirma que Irán ha «cruzado la línea roja» tras atreverse a disparar misiles contra concentraciones de población civil en Israel. «Seguiremos defendiendo a los ciudadanos de Israel y nos aseguraremos de que el régimen del Ayatolá pague un alto precio por sus atroces actos», ha añadido.

Israel había advertido que planeaba atacar a los líderes del gobierno iraní en Teherán si Irán lanzaba misiles hacia centros de población israelíes.

La Cúpula de Hierro ha probado su eficacia contra los ataques de Irán de este viernes, como ya ocurrió el pasado año 2024, cuando el régimen de los ayatolás de Teherán atacó por primera vez de manera directa contra Israel.

What other country would tolerate this?

Iran fired over 150 ballistic missiles so far in the last hour alone.

The world must stand with Israel.

Never Again is now.

— Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) June 13, 2025