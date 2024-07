Josué David Ortega, preso político en Venezuela: «Nos amenazan de muerte pero ya no tenemos miedo»

Los jóvenes, aun habiendo estado presos del «Madurismo», no temen este domingo al régimen al que ven débil y por eso ya no tienen miedo a las consecuencias de exponerse públicamente y ser entrevistados por OKDIARIO. Están dispuestos a morir por Venezuela y por la libertad y así nos lo cuenta este activista, Josué David Ortega, que estuvo detenido por acusaciones falsas de terrorismo y traición a la patria.

Pasó ocho meses en la cárcel y el recibimiento de sus carceleros fue terrorífico: «De momento no te vamos a pegar porque hay una visita de una delegación internacional», le dijeron. Por eso, a nuestro entrevistado no le parece raro que Maduro no deje entrar a las delegaciones que no le bailan el agua al régimen.

«Nos amenazan de muerte pero ya no tenemos miedo. Si te persiguen por pensar distinto, eso es una dictadura. Los jóvenes saldremos a la calle y a defender nuestro voto el domingo». «Nuestro deseo de salir de este régimen traspasa sus amenazas», sentencia.