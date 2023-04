La izquierda mediática y política no parece muy satisfecha con la comparecencia del ex presidente Donald Trump este martes ante el juez en Manhattan. Soñaban con orquestar un gran circo, pero no habrá finalmente retransmisión de la declaración de Trump ante el juez, tampoco el ex presidente será esposado, ni habrá fotografías de identificación policial con las que luego mercadear con la prensa de todo el mundo, así como tampoco el líder republicano aguardará en una celda mientras es llamado a prestar declaración ante el juez.

Hace unos días sus abogados ya consiguieron eliminar el trance de esposar a Trump y que fuese conducido a una celda. Anoche se supo que tampoco habrá televisiones retransmitiendo la declaración ante el juez. Los abogados de Trump consiguieron que sólo haya un fotógrafo, pero siempre acompañado por los miembros del servicio secreto y sus abogados, por lo que la imagen de un Trump solitario y arrinconado aleccionado por el juez tampoco circulará públicamente.

Todo esto es menos relevante de lo que se piensa. Da igual si Trump es condenado o no. Para sus rivales demócratas, la progresía mediática y la izquierda europea lo que quieren son las imágenes de un Trump, máximo aspirante a disputar la carrera presidencia en 2024, humillado por la justicia estadounidense hasta tal punto que todas las opciones de repetir mandato al frente de la Casa Blanca se vean truncadas.

Pero de momento, a Trump no le está yendo tan mal. La recaudación de fondos para hacer frente a esta batalla judicial supera los 7 millones de euros. Sus partidarios también han organizado para hoy una manifestación de apoyo al presidente dirigidos por la congresista de moda del momento, Marjorie Taylor Green, para protestar contra lo que califica de abuso sin precedentes del sistema judicial estadounidense. Las medidas de seguridad adoptadas por el alcalde Nueva York, Eric Adams, han sido extremas. Ayer incluso el representante municipal de la ciudad instó a todos a mantener la calma en el día de hoy.

Estrategia de los abogados

Se espera que Donald Trump llegue sobre las 19 h de España a los juzgados de Manhattan donde declarará una hora después por el supuesto pago a la actriz porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, de más de 130.000 euros. Es la primera vez en la historia de EEUU que un ex presidente se enfrente a cargos criminales. Se prevé un procedimiento muy rápido. El juez le informará de sus derechos y la defensa de Trump renunciará previsiblemente a una lectura formal de la acusación. Por tanto, no se leerán los supuestos 30 cargos impuestos por el fiscal del distrito, Alvin Bragg.

A partir de ahí es cuando el equipo legal de Trump podrá contraatacar.

De entrada, el expresidente ha sumado un nuevo abogado a su equipo defensor. Se trata de Todd Blanche que se incorpora para reforzar el equipo integrado por Susan Necheles y Joe Tacopina. El nuevo jurista ya defendió con éxito al exjefe de campaña de Trump, Paul Manafort, de una acusación de fraude presentada por el exfiscal de Manhattan, Cyrus Vance, antecesor del actual fiscal que quiere encerrar ahora a Trump.

La obsesión del fiscal del distrito, Alvin Bragg, con Trump será su talón de Aquiles. El ex mandatario ya lo ha acusado de filtrar detalles de su acusación a los medios de comunicación amigos. Cuando se postuló para el cargo actual formaba parte de una plataforma anti-Trump que se jactaba de manejar más de un centenar de casos con los que investigar al ex presidente.

Por ello se prevé que los tres escenarios posibles del equipo legal del líder republicano pasen por pedir, por un lado, la desestimación de las acusaciones. En segundo lugar, la recusación del juez y, en tercer lugar, la recusación del fiscal Bragg sobre la base de haberse postulado al puesto en 2021 únicamente para perseguir y atrapar a Trump. Lo que está claro es que el caso Stormy Daniels tiene un largo camino por delante y puede dar aún muchos giros inesperados.