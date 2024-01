Israel y el grupo terrorista Hamás han llegado a un acuerdo, gracias a la mediación del Ministerio de Exteriores de Qatar, para el suministro de medicamentos a los rehenes atrapados en la Franja de Gaza. Así lo ha confirmado Majid bin Mohamed al Ansari, el portavoz del ministro de Exteriores qatarí.

En su comunicado, el portavoz ha especificado que el acuerdo que han alcanzado es que se permita la llegada de ayuda humanitaria a la población palestina en Gaza a cambio de la entrega de medicamentos a los rehenes israelíes.

Los medicamentos serán enviados desde Doha y llegarán al aeropuerto de El Arish, en Egipto. Mientras, desde los mandos de Qatar aseguran que seguirán trabajando «con socios regionales e internacionales» para garantizar «asuntos humanitarios», así como el traslado de material sanitario.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, también ha confirmado el acuerdo al que se ha llegado con Hamás respecto a la entrega de medicamentos a rehenes a través de un comunicado en el perfil oficial de su oficina en redes sociales.

Prime Minister’s Office Statement

On instruction from Prime Minister Benjamin Netanyahu and pursuant to the Director of the Mossad’s agreement with Qatar on providing medicines to the Israeli hostages –

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 16, 2024