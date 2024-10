Irán clama venganza contra Israel tras el ataque a sus instalaciones militares

Irán ha prometido vengarse de Israel tras el ataque a sus instalaciones militares en la pasada madrugada del viernes al sábado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, rama de las Fuerzas Armadas iraníes que protege al líder supremo el ayatolá Alí Jamenei. Jerusalén respondió así después de que Teherán volviese a golpear el país hebreo con un ataque en represalia por las operaciones de Israel contra Hezbolá y Hamás, Hasán Nasralá e Ismail Haniyeh, grupos terroristas financiados por Teherán. En el comunicado emitido este sábado por Irán, a través del mando de defensa aérea iraní, se anuncia que «en virtud del derecho inherente a la legítima defensa, consagrado en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas», Irán «tiene el deber y el derecho de defenderse contra los actos de agresión extranjera» en centros militares en Teherán, la provincia occidental de Ilam y la provincia suroccidental de Juzestán.

Irán, que ha orquestado la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023, ha condenado de forma categórica la que considera «acción agresiva del régimen sionista contra varios centros militares en Irán», por considerarla una «clara violación del derecho internacional y de la Carta de la ONU, especialmente del principio de prohibición de amenazar o recurrir a la fuerza contra la integridad territorial y la soberanía nacional de los países».

En un llamamiento a maximizar todas sus capacidades materiales y espirituales para defender su seguridad y sus intereses vitales y a reconocer sus deberes para con la paz y la estabilidad regionales, la República Islámica ha recordado «a los países de la región su responsabilidad individual y colectiva en la defensa de sus intereses vitales».

Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Egipto han condenado este ataque de Israel a Irán con cautela, evitando una oleada reprimendas dirigidas directamente contra Israel. Sus respuestas han sido moderadas y casi neutrales. Los Emiratos Árabes Unidos emitieron una declaración en la que condenaban «el ataque militar» y pedían «la máxima moderación». EAU ha destacado «la importancia del diálogo y la adhesión al derecho internacional», orientando sutilmente la respuesta hacia la diplomacia y no hacia la confrontación.

La respuesta de Arabia Saudí ha evitado también la condena directa. Irán, chií, y Arabia Saudí, suní, son rivales en la región. El ataque terrorista de Hamás contra Israel del 7 de octubre fue orquestado por Irán para evitar el establecimiento de relaciones entre Arabia Saudí e Israel, que perseguía Washington desde hace años. Arabia Saudí ha hecho hincapié en «la seguridad y la estabilidad de los países y los pueblos de la región».

La reacción de Egipto ha destacado la necesidad recordar la «grave confrontación que amenaza la seguridad regional e internacional» y ha instado a un «rápido alto el fuego» en múltiples frentes.

En la operación de respuesta de Israel, han participado cuatro mujeres, pilotos de combate, un hecho histórico dentro de las misiones de Israel. El ataque de Israel contra Irán en la madrugada del viernes al sábado, el ataque militar más serio en suelo iraní en décadas, ha sido calibrado por Israel para evitar una gran respuesta escalada.

