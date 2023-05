Nunca unas elecciones en EEUU estuvieron tan de actualidad al cabo de tres años como las de 2020. Los republicanos del Congreso han publicado este miércoles un informe acusando directamente a la CIA y a otros oficiales de inteligencia de embarcarse en «una operación política para ayudar a la elección del presidente Biden en 2020» y, por tanto, hacer caer a Donald Trump.

El informe ha sido dado a conocer por la Subcomisión sobre la Instrumentalización del Gobierno federal y la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Su título: Declaración sobre Hunter Biden: Cómo oficiales, veteranos de la comunidad de inteligencia y el comité de campaña de Biden, trabajaron para confundir a los votantes estadounidenses. Su lectura, desde luego, promete.

El reporte de 64 páginas incluye datos sorprendentes que los conservadores han reunido tras escuchar las opiniones de más de medio centenar de antiguos agentes de inteligencia de los EEUU sobre la autenticidad de la información recopilada en el portátil del hijo del actual presidente, Hunter Biden, durante la campaña electoral de hace tres años y que fue un auténtico escándalo.

Uno de ellos, David Cariens, aseguró a los investigadores del Congreso a principios de este año que él y su esposa, también antigua trabajadora de la CIA, fueron obligados a firmar una carta con otros colegas para decir que las noticias relacionadas con el contenido del ordenador de Hunter Biden eran infundadas y formaban parte de una operación rusa.

La persona encargada de presionar a firmar dicho documente fue otro empleado de la CIA que trabajaba en el Consejo de Revisión de Clasificación (órgano de los servicios secretos de EEUU encargado de decidir que documentos salen o no a la luz pública).

En paralelo se publicaron distintas desinformaciones por parte de medios de comunicación de sobrada trayectoria -como The New York Times- que negaron la mayor durante un tiempo para desacreditar las noticias publicadas por The New York Post que habían caído como una bomba en un momento crítico donde la victoria de Biden no estaba clara.

Sin embargo, aquellos medios que confrontaron con el Post terminaron por reconocer la veracidad del contenido del portátil de Hunter Biden, que lo vinculaba con el tráfico de influencias y el crimen organizado, la trata de blancas, prostitución y otros delitos.

David Cariens testificó ante los congresistas que andaba preparando sus memorias, como ex agente de inteligencia, que estaban siendo revisadas en octubre de 2020 por el Consejo de Revisión de Clasificación de la CIA. «En un momento determinado, la persona encargada de la revisión me llamó para decirme que habían sido aprobadas sin cambios, pero empezó a hablarme sobre el borrador de la carta del ordenador del hijo de Biden. Al final acepté firmarla», declaró.

Hay que recordar que otros de los analistas de inteligencia identificados como firmantes, James Clapper por ejemplo, se empeñaron durante semanas en poner en duda la veracidad del contenido del dispositivo del hijo del presidente Biden y afirmaron que todo era desinformación rusa.

En declaraciones a los miembros del Congreso los firmantes de la carta admitieron «no tener la menor idea si los correos electrónicos entregados al New York Post eran verdaderos o no, así como no tener evidencia alguna de la participación rusa».

Tras la publicación de la historia del ordenador portátil de Hunter Biden, las redes sociales se convirtieron en plataformas de acceso a la información sobre lo ocurrido, si bien Twitter cerró temporalmente la cuenta del New York Post e impidió el acceso al artículo sobre el escándalo del ordenador del hijo de Biden.

El informe también señala al secretario de Estado, Anthony Blinken. Le acusan de conspirar con el ex director de la CIA en la época del ex presidente Barack Obama, Mike Morell, para organizar la firma de la carta en octubre de 2020. Morell reconoció que «sí» y que «absolutamente» su llamada con Blinken estaba relacionada con todo ello. Testificó además que una de las razones por las que preparó la carta fue «porque quería que Biden ganara las elecciones» contra Donald Trump.