Guerra de drones en la guerra en Ucrania. Si este miércoles era Rusia quien derribaba dos drones que sobrevolaban el Kremlin, y que Moscú dijo que iban a atentar contra Putin, este jueves son las defensas ucranianas las que han derribado otro aparato no tripulado ruso que volaba sobre Kiev.

En las imágenes en las que se ha podido ver del momento del impacto en redes sociales, se aprecia cómo el dron sobrevuela la conocida plaza de la Independencia de Kiev, en el centro de la capital ucraniana. De pronto, un misil aparece en el encuadre de la imagen y se ve cómo la defensa aérea se dirige rápidamente hacia el dron, impacta de lleno y lo destruye.

JUST IN – Moment Russian drone shot down over Kyiv pic.twitter.com/H9Xkf3LYG5

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 4, 2023