El huracán Isaías deja dos muertos tras su paso por el sur de Estados Unidos. Las autoridades han confirmado este sábado la muerte de una mujer en el condado de Escambia, Florida, y de otra persona en la zona de Huffman, en Birmingham, Alabama. Los dos deseos relacionados con las tormentas y las fuertes rachas de viento.

El fenómeno meteorológico tocó tierra el viernes por la noche en el estado de Florida, y se elevó como huracán de categoría 2, tras tocar tierra este sábado, se bajó su nivel a ciclón postropical. A su paso por varias regiones del sur del país norteamericano cobró la vida de dos personas.

La primera víctima reportada fue una mujer en el condado de Escambia, Florida. Según el sheriff de la localidad, Chip Simmons ha confirmado a través de las redes sociales que el deceso se habría efectuado tras la caída de un árbol en la casa de la víctima durante la fuerte tormenta. Además, añadió que los equipos de emergencia continúan «trabajando con todas nuestras fuerzas».

La segunda persona fallecida se reportó en el área de Huffman, Birmingham, en Alabama, luego de que un árbol cayera sobre su vivienda en la madrugada del sábado. Alrededor de las 5:20 de la mañana, los bomberos de Birmingham acudieron al lugar de los hechos y constataron que varias personas se encontraban atrapadas en sus viviendas por la caída de árboles.

Jim Coker, director de la Agencia de Gestión de Emergencias del Condado de Jefferson, en declaración a los medios locales, ha informado que los cortes de energía, la caída de árboles y escombros son la preocupación de los equipos de emergencia y que esperan «restablecer el suministro eléctrico en todo el condado».

El gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, ha informado en rueda de prensa este sábado que el huracán Isaías tocaba tierra en Destin a las 9:30 de la noche del viernes y fue elevado a categoría 2 con vientos de casi 169 km/h en zonas. Además, ha afirmado que se esperan lluvias intensas e inundaciones al noroeste del estado. «El riesgo de inundaciones sigue siendo alto», dijo.

Hasta los momentos, 900.000 viviendas y negocios han quedado sin electricidad en Florida, Alabama y Georgia. Se prevé que el huracán, ya debilitado, siga provocando fuertes rachas de viento e inundaciones durante el sábado; las autoridades esperan que disipe el domingo.