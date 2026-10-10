Christa Pike sale del hospital y vuelve a prisión tras sobrevivir a la inyección letal

Christa Pike ha recibido el alta hospitalaria y ha regresado a prisión después de sobrevivir al intento de ejecución del pasado 30 de septiembre en Tennessee. La condenada a muerte, de 50 años, fue trasladada de urgencia al hospital tras recibir dos dosis de pentobarbital, el fármaco utilizado por el estado para las inyecciones letales.

Su regreso a la prisión de mujeres donde ha pasado los últimos 30 años no pone fin a su atención médica. Sus abogados han comunicado que continúa recibiendo cuidados y que siguen pendientes de su recuperación.

Según informa TMZ, la defensa ha confirmado este sábado el alta y ha trasladado el agradecimiento de Pike a los equipos de emergencias y a los profesionales sanitarios que la atendieron.

Pike fue condenada a muerte por el asesinato de su compañera de clase, Colleen Slemmer, golpeada y apuñalada en 1995. El intento fallido de ejecución ha suscitado dudas sobre los procedimientos de Tennessee y un juez ha ordenado al Departamento Correccional que conserve todas las pruebas relacionadas con lo ocurrido.