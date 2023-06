Un hombre con bigote es elegido como el «aprendiz del hada madrina» en Disneyland

Los parques de atracciones de la compañía Walt Disney son lugares de fantasía construidos para que los niños puedan divertirse y hacer volar su imaginación. Sin embargo, la ideología woke también se ha colado en estos mundos imaginarios rompiendo la magia que los caracteriza. Un ejemplo claro es la presencia de Nick, un empleado con bigote del parque de Anaheim, California, que espera a los niños a las puertas de la boutique Bibbidi Bobbidi vestido de «aprendiz de hada madrina».

Este hombre tiene como cometido recibir y saludar a los niños y maquillarlos. Cabe decir que el trabajador luce un vestido de princesa azul y morado y usa maquillaje de ojos. Este hecho ha sido mundialmente conocido por un video que grabó una madre al llevar a su hija a la boutique. En él puede verse a Nick recibiendo a los niños en la tienda y después maquillando y peinando niñas mientras con una varita mágica dice «Bibbidi bobbidi». «Mi nombre es Nick, soy uno de los aprendices del hada madrina. Estoy aquí para comparar precios y hacer todas sus selecciones para el día”, se presenta el trabajador.

Estas imágenes no han estado exentas de polémica en las redes sociales donde el vídeo acumula ya cientos de miles de visualizaciones. Incluso, la conocida escritora americana Peachy Keenan se hizo eco de esta situación escribiendo que «un hombre vestido de mujer es extraño e inapropiado». «Este salón, que he usado varias veces, es para niñas de 4 a 10 años. Es una delicia de principio a fin, y una de las cosas más bonitas de ver. Una verdadera experiencia inmersiva de «magia de Disney», una de las pocas que quedan en el parque. Un hombre vestido de mujer no solo es extraño e inapropiado, sino que saca a los invitados del «espectáculo»: la ilusión se rompe. Nada importa más que la agenda y tus 4 años son un peón que están felices de engañar».

This salon, which I have used several times, is for little girls ages 4-10. It is a delight from start to finish, and one of the cutest things to watch. A true «Disney magic» immersive experience – one of the very few left at the park.

A man in drag is not only bizarre and…

