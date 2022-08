La Oficina del FBI de Ohio ha informado este jueves de los intentos por parte de un sujeto armado de tratar de violar el perímetro de sus instalaciones en la ciudad de Cincinnati.

Según ha detallado el organismo, el incidente se ha producido a primera hora de la mañana, cuando un sujeto ha tratado de «violar las instalaciones de detección de visitantes» de las oficinas de Cincinnati.

«Después de una alarma y una respuesta de los agentes especiales del FBI, el sujeto huyó hacia el norte», ha apuntado la Oficina del FBI en Ohio en su perfil de la red social Twitter.

FBI Cincinnati Statement: On August 11, 2022, at approximately 9:15 EST, the FBI Cincinnati Field Office had an armed subject attempt to breach the Visitor Screening Facility (VSF). https://t.co/r6D125zMLI

