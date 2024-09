La hemeroteca del Partido Demócrata de Kamala Harris: «Donald Trump tiene que ser eliminado»

La hemeroteca del Partido Demócrata de Kamala Harris ha dejado en evidencia a sus líderes este martes cuando se ha viral un vídeo del congresista demócrata, Dan Goldman, de Nueva York, durante una entrevista realizada en noviembre de 2023 con la periodista Jen Psaki, que ha trabajado en las administraciones demócratas de Barack Obama y Joe Biden: «Donald Trump tiene que ser eliminado». Pocos días después, Goldman tuvo que disculparse por sus palabras sobre el ex presidente de EEUU: «He elegido mal las palabras». Estas palabras destacan con el discurso de la vicepresidenta Kamala Harris, candidata presidencial, de querer exigir multas, sanciones y hasta la cárcel para quienes difundan «bulos», amparándose en la protección frente a los discursos del odio, cuando es, en cambio, Donald Trump el único que ha sido objetivo de dos atentados en dos ocasiones.

Como se ha indicado con anterioridad, el representante demócrata Daniel Goldman se disculpó a los pocos días por su «mala elección de palabras» cuando dijo que el ex presidente Donald Trump debe ser «eliminado» para proteger la democracia: «Ayer en televisión, utilicé erróneamente la palabra equivocada para expresar la importancia para Estados Unidos de que Donald Trump no vuelva a ser presidente», escribió Goldman en redes sociales, como se puede ver abajo.

«Aunque debe ser derrotado, ciertamente no le deseo ningún daño y no apruebo la violencia política», continuó Goldman. «Pido disculpas por la mala elección de las palabras», señaló a sus palabras durante la entrevista con la ex secretaria de prensa de la Casa Blanca Jen Psaki en la cadena izquierdista Msnbc, cuando afirmó que hay que «Donald Trump tiene que ser eliminado».

Clinton: «Los de Trump, deplorables»

Estas declaraciones, junto con otras de diferentes líderes del Partido Demócrata, como las de Hillary Clinton, cuando dijo que los votantes que preferían a Trump en las elecciones de 2016 en vez de a ella eran «un grupo de gente deplorable», contrastan con la insistencia de Kamala Harris y el resto de los líderes del Partido Demócrata de querer poner coto a las plataformas sociales, amparándose en defenderse frente a los discursos del odio.

