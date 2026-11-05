Hallan muerto a Hubert Aiwanger, viceprimer ministro de Baviera, en un hotel en Berlín

El viceprimer ministro y ministro de Economía del estado alemán de Baviera, Hubert Aiwanger, ha sido hallado muerto la tarde del miércoles en una habitación de hotel en Berlín, según ha informado la Fiscalía de la capital alemana. Aiwanger tenía previsto intervenir en un acto de inauguración de una oficina de los Electores Libres en Berlín, pero canceló su presencia por motivos de salud.

El cadáver del político fue localizado en el Hotel Neuer Fritz de la capital alemana. Al no aparecer en la apertura de la oficina de los Electores Libres, las autoridades acudieron al establecimiento donde hallaron su cuerpo sin vida.

La Fiscalía de Berlín y la Policía han abierto una investigación para conocer las causas y las circunstancias exactas del fallecimiento, así como para descartar la intervención de terceras personas. El portavoz del ministerio público ha afirmado que no pueden relevar ninguna información sobre el cuerpo sin vida: «Las circunstancias concretas en las que fue hallado no pueden revelarse por el momento debido a razones vinculadas con la investigación», y ha confirmado que van a ordenar la autopsia del cadáver.

Tras conocer la noticia, el ministro-presidente de Baviera, Markus Söder, ha declarado en redes estar «profundamente conmocionado» por lo ocurrido. Además, el líder bávaro ha manifestado que «la muerte repentina de Hubert Aiwanger es una tragedia absoluta» y ha mostrado sus condolencias: «Nuestros pensamientos están ahora con su familia y sus hijos», en un mensaje difundido por el Gobierno regional.

Der plötzliche Tod von Hubert Aiwanger ist eine absolute Tragödie. Wir sind alle zutiefst geschockt. Unsere Gedanken sind nun zuerst bei seiner Familie und seinen Kindern. Wir trauern mit ihnen und beten für sie. — Markus Söder (@Markus_Soeder) November 4, 2026

Aiwanger asumió la jefatura del grupo parlamentario de los Electores Libres en Baviera en 2008. En 2018, la formación entró en el Gobierno de coalición con la Unión Social Cristiana (CSU), cargo que le llevó a la vicepresidencia regional y a la cartera de Economía.

Polémica de Aiwanger en 2023

En el verano de 2023, salió a la luz una información que afectó directamente a su carrera política. Durante su etapa en la escuela secundaria en los años ochenta, había redactado un panfleto de carácter antisemita en el que se burlaba de las víctimas del Holocausto. Aiwanger desmintió esa información, pero el asunto derivó en un intenso debate público y motivó testimonios de antiguos docentes sobre supuestas conductas filonazis en su juventud.

Pese a la polémica, el primer ministro bávaro, Markus Söder, decidió mantener a Aiwanger en su puesto en el Ejecutivo al valorar que su destitución resultaba una medida desproporcionada.