Ryanair, a través de Malta Air, ha reconocido que tiene problemas para reubicar a sus pilotos de Berlín tras el cierre de la base en la ciudad. En concreto, en un comunicado interno al que ha tenido acceso OKDIARIO, la aerolínea explica que atenderá «las solicitudes de preferencia de base en toda la red (…) donde existan vacantes», pero asegura que «estas oportunidades son limitadas en el actual entorno de incertidumbre».

La compañía asegura que «el cierre previsto de la base estará sujeto a los procesos de consulta necesarios, que comenzarán de inmediato», por lo que se seguirá un procedimiento ya marcado para reubicar a los pilotos.

Sin embargo, pese a ser ella misma la que está cerrando bases (no sólo en Berlín, sino también en ciudades como Santiago de Compostela), la empresa echa la culpa de tener vacantes «limitadas» al «entorno de incertidumbre» y no a su gestión.

Y es que los movimientos bruscos empresariales que está llevando a cabo están generando temor en toda su plantilla, según confiesan varios trabajadores a OKDIARIO. Los empleados temen ser víctimas de la siguiente decisión imprevista de la dirección.

En el caso de Berlín, ahora, «toda la tripulación debe considerar sus preferencias de base y actualizarlas a través de la aplicación de Preferencias de Base», es decir, a través de una plataforma interna que está a disposición de sus empleados.

«Si tiene alguna pregunta sobre el cierre de la base o este comunicado, envíe una consulta a través de Zendesk al departamento de Recursos Humanos», sentencia el comunicado interno dirigido a sus trabajadores.

Marcha de Ryanair de Berlín

Tal y como ha publicado este periódico, la marcha de Ryanair de Berlín ha sido, según la compañía, por las altas tasas aeroportuarias. Sin embargo, poco antes de anunciar esta decisión, el Tribunal Laboral Regional de Berlín emitió una orden judicial preliminar contra la empresa prohibiéndole reducir el número de días libres de sus pilotos.

La aerolínea «impuso un horario de trabajo de 5/3», es decir, uno consistente en cinco días de trabajo y tres de descanso, según fuentes de la mercantil. El que estaba vigente era del tipo 5/4, o lo que es lo mismo, cuatro días de descanso por cada cinco trabajados.

Ante estas pretensiones de la compañía, sus pilotos, a través del sindicato Cockpit, comenzaron a protestar e intentar negociar unas mejores condiciones laborales. Sin embargo, la justicia de Berlín intervino en esta cuestión.

El Tribunal Laboral Regional de Berlín dictaminó que Ryanair «tenía que volver al modelo de horario de 5/4», amenazando con multas de 10.000 euros por piloto y día en caso de incumplimiento. Además, el juez advirtió a la compañía de que tenía que llegar a un acuerdo con el comité de empresa «cuanto antes».

Tras este problema, Ryanair anunció que se va a retirar de este aeropuerto el próximo 24 de octubre, supuestamente, a causa del aumento de las tasas aeroportuarias. En concreto, la compañía se va a llevar de allí siete aviones, por lo que hay «38 dotaciones completas de tripulación afectadas».