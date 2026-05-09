El Tribunal Laboral Regional de Berlín emitió una orden judicial preliminar contra Ryanair prohibiéndole reducir el número de días libres de sus pilotos justo antes de que la aerolínea irlandesa decidiera retirar la base de la ciudad, según explican a OKDIARIO fuentes afectadas de la compañía. La empresa argumentó que su retirada de la capital alemana se debía a las altas tasas, aunque detrás de todo ello lo que sucede es una batalla judicial con el comité de empresa, es decir, con los representantes de los trabajadores.

En mayo del año pasado, los empleados de Ryanair en Berlín eligieron por primera vez un comité de empresa. Dicha plantilla estaba formada por «alrededor de 50 pilotos y 270 tripulantes de cabina», los cuales operaban desde la base del aeropuerto Berlín-Brandeburgo Willy Brandt.

Sin embargo, después de aquello, entró en vigor una ley conocida como ley Ryanair, la cual permitía al comité de empresa «desempeñar funciones que anteriormente quedaban reducidas a los convenios colectivos», según las mismas fuentes.

Por otro lado, la aerolínea «impuso un horario de trabajo de 5/3», es decir, uno consistente en cinco días de trabajo y tres de descanso. El que estaba vigente era del tipo 5/4, o lo que es lo mismo, cuatro días de descanso por cada cinco trabajados.

Ante estas pretensiones de la compañía, sus pilotos, a través del sindicato Cockpit, comenzaron a protestar e intentar negociar unas mejores condiciones laborales. Sin embargo, la Justicia de Berlín intervino en esta cuestión.

El Tribunal Laboral Regional de Berlín dictaminó que Ryanair «tenía que volver al modelo de horario de 5/4», amenazando con multas de 10.000 euros por piloto y día en caso de incumplimiento. Además, el juez advirtió a la compañía de que tenía que llegar a un acuerdo con el comité de empresa «cuanto antes».

Ryanair decidió irse de Berlín

Tras este problema, Ryanair anunció que se va a retirar de este aeropuerto el próximo 24 de octubre, supuestamente, a causa del aumento de las tasas aeroportuarias. En concreto, la compañía se va a llevar de allí siete aviones, por lo que hay «38 dotaciones completas de tripulación afectadas».

En concreto, un comunicado interno de Malta Air (perteneciente a la aerolínea irlandesa) explica que su retirada de Berlín «se debe a los costes poco competitivos, incluido el aumento del 50% en las tasas aeroportuarias desde 2019 y un aumento adicional previsto del 10%».

«La aviación alemana es sumamente poco competitiva, y estos costos de acceso exorbitantes han provocado que el tráfico aéreo alemán sólo se haya recuperado hasta el 89% de los niveles previos a la covid-19», ha argumentado la compañía.

«Esto ha conllevado tarifas aéreas más altas para los pasajeros alemanes, menor conectividad, pérdida de empleos y reducción del turismo y el comercio», ha defendido. «Malta Air ahora tiene casi la mitad del número de aeronaves con base en Alemania desde el pico previo a la covid-19», ha lamentado.

Sin embargo, su retirada ha coincidido en el tiempo con una sentencia preliminar que le obliga a no reducir los días de descanso de sus pilotos, que ahora va a reubicar a otros lugares en los que no existe dicha prohibición.