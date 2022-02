Una nueva fotografía de Boris Johnson en una fiesta navideña estrecha más el cerco sobre el primer ministro británico. Sin duda, la imagen pasará a engrosar el informe de la investigación conocida como PartyGate.

En la fotografía hay tres elementos llamativos: una botella de vino espumoso italiano en primer plano, un trabajador frente a un ordenador con un collar de espumillón y un gorro de Papá Noél colgado de algún elemento de la escena.

Y cómo no, Boris Johnson presente en la imagen del 15 de diciembre de 2020 que ha publicado el rotativo británico Daily Mirror. Otra vez, en pleno confinamiento por el Covid.

BREAKING Police reviewing decision not to probe No10 quiz after Boris Johnson bubbly pic emergeshttps://t.co/5FmFno47WT pic.twitter.com/n30oGb8zAL

— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) February 9, 2022