España acepta como válido el pasaporte de Kosovo pero seguirá sin reconocer su independencia

España reconoce el pasaporte de Kosovo tras la entrada en vigor, el 1 de enero, de la exención de exigencia de visado a los ciudadanos kosovares para acceder al espacio Schengen y de la Unión Europea (UE), pero seguirá sin reconocer su independencia. Así lo han confirmado desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de José Manuel Albares.

Esta novedad sobre el pasaporte «no cambia la postura de no reconocimiento de Kosovo» por parte de España, han señalado desde el citado Ministerio alegando que «todos los Estados Schengen no reconocedores» han «aceptado el uso de los pasaportes ordinarios kosovares», lo que «no implica en modo alguno el reconocimiento de Kosovo». Según Exteriores, de no haberse aplicado esta modificación que supone la aceptación de los pasaportes kosovares, sus titulares «hubieran tenido problemas para visitar legalmente los Estados no reconocedores».

Desde el 1 de enero los kosovares pueden viajar sin visado al espacio de Schengen y de la Unión Europea (UE), una aspiración para la que han trabajado desde 2008, cuando el Parlamento de Pristina declaró de forma unilateral la independencia de la antigua provincia serbia. Kosovo es el último país de los Balcanes Occidentales que se beneficia de la exención de visado para estancias turísticas en los países adheridos al Tratado de Schengen de libre circulación.

Kosovo se incorporó ese día al régimen de exención de visado en el espacio Schengen para que sus ciudadanos pudieran viajar a los 27 países miembros de la zona. Sin embargo, la Comisión Europea adelantó en abril del año pasado que España sería el único país Schengen que no iba a aplicar el acuerdo.

Se daba la circunstancia entonces de que los otros países de la zona de libre circulación que no reconocen la independencia de Kosovo, Eslovaquia y Grecia, sí admitían los documentos de viaje ordinarios de los kosovares. En este sentido, fuentes diplomáticas apuntaron que las autoridades españolas tendrían que afrontar cambios en su política respecto a documentos de Kosovo, tras recalcar que España pensaba «ejecutar» la medida para que la población kosovar se mueva por Europa sin necesidad de visado.

Ahora, con la incorporación de España, «todos los Estados Schengen no reconocedores aceptan el uso de los pasaportes ordinarios kosovares» dado que «sin esta modificación los titulares de esos pasaportes hubieran tenido problemas para visitar legalmente los Estados no reconocedores», ha señalado también este domingo la cartera que dirige José Manuel Albares.

El Ministerio confirma así lo anunciado a última hora del sábado por el viceprimer ministro de Kosovo, Besnik Bislimi, y por la ministra de Asuntos Exteriores y para la Diáspora de Kosovo, Donika Gërvalla-Schwarz, ésta última a través de un mensaje a través de las redes sociales.

Citizens of Kosova can travel to Spain now.

Based on the notifications from EU Member States until 5 January 2024, the Kingdom of Spain 🇪🇸 recognises ordinary passports of the Republic of Kosova 🇽🇰 as of Jan 1, 2024.

🇪🇺🇪🇸🇽🇰

¡MUCHAS GRACIAS, ESPAÑA!

¡BIENVENIDO EN KOSOVA!

— Donika Gërvalla-Schwarz (@gervallaschwarz) January 6, 2024