Dos ‘pata negra’ del Partido Laborista hicieron campaña a favor de despenalizar la pedofilia y el incesto

La ex ministra de Sanidad y Comercio en los Gobiernos de Tony Blair, Patricia Hewitt y Harriet Harman, ex portavoz laborista en la Cámara de los Comunes bajo el Gobierno de Gordon Brown, apoyaron en los años 70 a una asociación pedófila que defendía reducir la edad de consentimiento sexual a sólo 10 años y que el incesto no sea considerado un delito. Hewitt, Harman y su marido, Jack Dromey, formaban parte de la dirección del Consejo Nacional por las Libertades Civiles (NCCL), con fuertes vínculos con el grupo pedófilo Intercambio de Información de Pedofilia (PIE). El Partido Laborista se encuentra hoy en el ojo del huracán por rechazar investigar el los casos de las miles de niñas violadas por bandas de pakistaníes durante décadas en Gran Bretaña.

El escándalo salió a la luz cuando el periódico Daily Mail publicó en febrero de 2014 una serie de documentos en los que se podía ver a Patricia Hewitt abogando por reducir la edad de consentimiento y que el incesto no sea considerado delito. Hewitt describía en esos documentos a PIE de manera elogiosa y demostraba que el NCCL presionó al Parlamento para reducir la edad de consentimiento sexual a diez años si el niño consentía y «comprendía la naturaleza del acto».

Otro documento probaba que la entonces secretaria general del Consejo Nacional para las Libertades Civiles (NCCL) había defendido la pedofilia en abril de 1976 en respuesta a una carta de un profesor de la escuela St Paul’s Boys en Londres que había acusado a la organización de tener «algunas mentes muy retorcidas» detrás de ella.

Hewitt escribió en su carta: «Nuestra propuesta de reducir la edad de consentimiento se basa en la creencia de que ni la policía ni los tribunales penales deberían tener el poder de intervenir en una actividad sexual consentida entre dos jóvenes. Es evidente que un número de jóvenes son capaces de consentir en actividades sexuales y ya lo hacen.» Un mes antes, el nombre de Hewitt había aparecido en un comunicado de prensa del NCCL que proponía reducir la edad de consentimiento a 14 años y, en algunas circunstancias, a 10.

Las actas de una reunión celebrada en el pub Mother Red Cap en el norte de Londres en enero de 1976 mostraron vínculos adicionales entre figuras destacadas del Partido Laborista y campañas a favor de legalizar el sexo con niños. «A la reunión asistieron 27 personas, incluyendo a la Sra. Hewitt y su esposo abogado Nicholas Birtles, Jack Dromey y Sir Henry Hodge, esposo de la ex ministra laborista Margaret Hodge hasta su fallecimiento en 2009», desvelaba Daily Mail.

Estos documentos fue revelados a raíz de una investigación policial que acusaba a PIE como parte de la Operación Fernbridge, una investigación sobre abuso sexual infantil lanzada tras el escándalo de la estrella de la BBC, Jimmy Savile. Patricia Hewitt, Harriet Harman y su esposo Jack Dromey ocuparon roles clave en el NCCL durante las décadas de 1970 y 1980, cuando se forjaron vínculos con PIE. El NCCL también abogó por la legalización del incesto, lo que un parlamentario describió como una «Carta de Lolita», por la famosa novela de Nabokov.

Cuando estos documentos salieron a la luz, la ex ministra Hewitt declaró que el NCCL fue «ingenuo y erróneo» en sus relaciones con el PIE y reconoció: «Como secretaria general en ese entonces, asumo la responsabilidad por los errores cometidos. Me equivoqué con PIE y me disculpo por ello». Harman, sin embargo, se mantuvo en silencio.