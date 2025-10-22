Detenido un hombre por empotrar su coche contra la Casa Blanca con Trump dentro de su residencia

Susto en la Casa Blanca: un hombre ha empotrado su coche contra una de las puertas de seguridad de la residencia oficial del presidente de EEUU -de hecho, Donald Trump se encontraba en el lugar- y, tras el suceso, ha sido detenido. El Servicio Secreto ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la embestida que no ha dejado víctimas.

Por el momento no se ha revelado la identidad del sospechoso, pero el Servicio Secreto ha confirmado que éste ha propiciado el choque, concretamente, contra un acceso para los coches de los agentes federales encargados de la seguridad de Donald Trump y su familia.

La colisión se ha producido a las 4:45 horas de la mañana de este miércoles (22:40 hora local). Los agentes se han alertado cuando «un individuo ha empotrado su vehículo contra una puerta para vehículos del Servicio Secreto».

«El individuo ha sido arrestado y el vehículo ha sido considerado seguro tras una inspección. Nuestra investigación sobre las causas de la colisión está en marcha», han declarado las autoridades.

De momento no se ha aclarado si se trata de una colisión intencionada o, en caso de no serlo, por qué se encontraba el vehículo en esa zona. El presidente de Estados Unidos se encontraba en el interior de la residencia oficial, aunque el impacto del coche no ha supuesto peligro para Donald Trump ni para sus familiares, según los medios estadounidenses.

Ésta no es la primera vez que ocurre algo así en la Casa Blanca, donde ya se han registrado episodios similares, como el que se produjo en mayo de 2023, cuando el conductor de un camión empotró el vehículo contra otra de las puertas. Tras ello, bajó del camión y comenzó a ondear una bandera nazi.

En aquella ocasión, el individuo aseguró que su intención era asesinar al entonces presidente, Joe Biden, y derrocar al Gobierno para imponer una dictadura como la de la Alemania nazi. El hombre, identificado como Sai Varshith Kandula, fue condenado a ocho años de cárcel.