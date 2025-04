Los demócratas sin plan contra Trump sacan a Biden para atacarle: «Todo el mundo merece dignidad»

El Partido Demócrata ha sacado al ex presidente de Estados Unidos Joe Biden este martes para pronunciar un discurso en Chicago (Illinois) contra Donald Trump: «Todo el mundo merece dignidad», ha destacado el ex presidente demócrata. «Nunca había visto apenas negros en Scranton… Recuerdo ver pasar a los niños de entonces, a los que llamaban niños de color…», ha explicado Joe Biden de su infancia. El ex presidente explicó así qué le motivó a dedicarse a la política durante sus primeras declaraciones públicas desde que dejó el cargo. «Apenas había visto gente negra», ha destacado Biden mientras recordaba que a los niños afroamericanos no se les permitía asistir a la escuela pública con alumnos blancos. «La Seguridad Social es más que un programa gubernamental. Es una promesa sagrada», ha argumentado Biden, que ha acusado a los republicanos del Congreso de querer «recortar y destripar» el programa. «¿Quién demonios se creen que son?», ha destacado un enfurecido Biden antes de retractarse: «No voy a ir más lejos. Me meteré en un lío».

El ex presidente ha vuelto al escenario nacional el martes para elevar las preocupaciones de los izquierdistas de que la agenda del presidente Donald Trump está amenazando la Seguridad Social. Es el primer discurso de Biden después de que abandonara la Casa Blanca tras la toma de posesión de Donald Trump. Su vicepresidenta, la candidata demócrata Kamala Harris, perdió las elecciones presidenciales contra Donald Trump el pasado noviembre de 2024.

Biden se vio obligado a renunciar el pasado julio a su candidatura presionado por los grandes donantes y los líderes del Partido Demócrata tras su desastroso debate de junio contra Trump. Entonces, se pusieron de manifiesto sus problemas cognitivos. Este martes, Biden ha dado muestras de desorientación al principio del discurso cuando ha empezado a hablar antes de que terminase la música de introducción.

El demócrata de 82 años ha evitado en gran medida hablar públicamente desde que dejó la Casa Blanca en enero, lo que suele ser la tradición en los ex presidentes.

Durante el discurso de este martes, en la conferencia nacional de Defensores, Consejeros y Representantes de los Discapacitados en Chicago, Biden ha destacado que «todo el mundo merece que se le trate con dignidad. Sin importar la economía, sin importar quién son. Hay que asegurarse de que se trate a 60 millones de estadounidenses que viven con discapacidades con dignidad».

A confused and lost Joe Biden is already rambling into the microphone over blaring music during his first speech since leaving office: pic.twitter.com/kMcbFiINUr — TheBlaze (@theblaze) April 15, 2025

«La gente siempre ha recibido sus cheques de la Seguridad Social durante tiempos de guerra, durante la recesión. Pero, ahora puede que cambie», ha criticado Joe Biden en clara referencia a Donald Trump.

El discurso de Biden se ha producido horas después de que Donald Trump haya firmado un memorando presidencial «destinado a impedir que los inmigrantes ilegales, y otras personas que no cumplan los requisitos, obtengan» reciban beneficios de la Seguridad Social, según la Casa Blanca. El memorando ampliará el programa de fiscales contra el fraude de la Administración de la Seguridad Social a al menos 50 fiscalías, y establecerá programas de persecución del fraude a Medicare y Medicaid en 15 fiscalías (los seguros que cubren a las familias de bajos ingresos y a los jubilados).

Donald Trump comenzó casi de inmediato a recortar la plantilla del Gobierno a su regreso a la Casa Blanca, incluidos miles de empleados de la Administración de la Seguridad Social, una de sus grandes promesas de campaña.

Al menos 7.000 trabajadores han sido despedidos y Trump ha endurecido los controles para verificar la identidad de los beneficiarios de ayudas y subsidios para reducir el fraude.

Biden tiene previsto hacer pocas apariciones públicas, debido a que dejó la Casa Blanca con unos índices muy bajos de popularidad. Sólo el 39% de los estadounidenses tenía una opinión favorable de Biden en enero, según una encuesta de Gallup realizada poco después de la toma de posesión de Trump. En cambio, sí puede servir a los diferentes candidatos para recaudar fondos entre los grandes donantes para sus respectivas campañas.