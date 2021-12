Perú Libre, el partido comunista peruano Pedro Castillo, ha presentado este viernes una moción de censura contra la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva Prieto (Acción Popular), por “desestabilizar el país”. Moción que cuenta con el inestimable apoyo de PSOE y Podemos. Tras haber sobrevivido a un intento de vacancia (nombre que se le da en Perú al proceso de destitución o impeachment) por parte de la oposición en el Congreso, Castillo ahora quiere ajustar cuentas con quienes quisieron destituirlo. Y la primera cabeza que podría cobrarse es la de Alva Prieto, miembro del partido opositor Acción Popular, a la que acusa de haber solicitado apoyo a España para desbancarle.

Todo comenzó con un viaje de Alva a España en la que, según el semanario Hildebrandt en sus trece, habría pedido en una reunión con diputados españoles en el Congreso “que emitan un pronunciamiento señalando que el Perú ha sido capturado por el comunismo y que Pedro Castillo es un presidente que no tiene legitimidad”.

Decimos habría en condicional porque aunque parezca mentira el semanario peruano admite que no tiene ninguna prueba que avalen las palabras que Alva Prieto supuestamente dijo en esa reunión con representantes de la Cámara de Diputados, en la cual también participaron los congresistas peruanos Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) y Wilson Soto (Acción Popular).

Una diputada del PSOE, esencial en la trama

Esta cacería política se apoya en un audio de whatsapp de la diputada socialista Noemí Villagrasa Quero, ferviente admiradora del comunista Castillo, a un amigo suyo en el que dice con desagrado que varios diputados se sintieron “muy violentados por el tono que traía la presidenta del Congreso del Perú”.

“Nunca habíamos visto una tesitura tal ni con países no democráticos. Siempre las reuniones entre parlamento se dan en términos de cooperación, de colaboración, de hermanamiento. Nunca habíamos visto una situación tal”, dice en el audio Villagrasa, quien es diputada del PSOE por Zaragoza y secretaria primera de la Comisión de Asuntos Exteriores.

Esa Villagrasa es otra de ULTRAIZQUIERDA, esa zurda vino a besarle los pies al DELINCUENTE DEL SOMBRERO pic.twitter.com/kIVJ3spcxG — Irving Garay (@IrvingGaray1) December 10, 2021

«Vamos a presentar una propuesta no de ley pidiéndole al gobierno de España que apoye la institucionalidad del Perú. Y que siga cooperando en materia de democracia con el país. La PNL no va hacer nada agresiva. O sea, es agradable, es light. Pero, después de los acontecimientos del otro día y de que Maricarmen se fuese almorzar con la extrema derecha no nos queda otro remedio que hacerlo», es la transcripción del audio de Villagrasa.

“Solo sí te pido que guardes discreción con el tema de la embajada, por no comprometer al ministro de la embajada. Pero sí puedes decir que el presidente de la comisión y que el vicepresidente y la secretaria de la comisión, incluso los portavoces, nos sentimos muy violentos con el tono que traía la presidenta del Congreso de Perú”, dice la socialista que presume en sus redes sociales de su amistad con el comunista Pedro Castillo.

Aquí pueden escuchar parte del audio al que accedió el medio de investigación. «Nos sentimos muy violentos con el tono que traía la presidenta del Congreso de Perú», indica la diputada española Noemí Villagrasa. pic.twitter.com/B4dwLxTPDC — Miriam R. (@miriamroiz) December 10, 2021

En resumen, un reportaje basado apenas en insinuaciones de una diputada socialista es todo lo que necesitaba el partido de Castillo para montar una moción de censura contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva Prieto, quien ha desmentido a Villagrasa aludiendo que sí tuvieron varias reuniones en España pero que no hubo ningún comentario en el que ella «haya pedido ayuda para la vacancia o que se haya pronunciado en ese sentido».

“Como ven, la nota de Hildebrandt en sus trece recoge nuestro desmentido categórico, a pesar de ser un reporte basado en un audio con la insinuación de una diputada española. La historia que se construye en la revista es totalmente falsa”, afirmó Alva Prieto en sus redes sociales.

Presentada la moción de censura contra la Presidenta del Congreso María del Carmen Alva. Basta de desestabilizar al país! pic.twitter.com/8q5Un6JPh9 — Guillermo Bermejo Rojas (@GuilleBermejo01) December 11, 2021

Podemos acude al rescate de Castillo

Podemos también se ha sumado a la cacería de Alva en ayuda al comunista Castillo. El podemita gallego Antón Gómez-Reino, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Diputados de España, entrevistado en TV Perú, tachó de «ejemplar» el proceso electoral que llevó al poder a Castillo y mostró su preocupación por quienes intentan «desestabilizar» al Gobierno peruano.

“Desde España, respetando escrupulosamente la soberanía del Perú, creemos que hay que dar un apoyo a la institucionalidad democrática y al gobierno del Perú que está iniciando su camino democráticamente elegido”, sentenció.