Una brutal explosión de gas en Sudáfrica deja un muerto y más de 40 heridos

Una brutal explosión de gas ocurrida este miércoles dejó al menos un muerto y 48 heridos en una calle de Johannesburgo, Sudáfrica. Según informaó el jefe del Gobierno de la provincia de Gauteng, Panzaya Lesufi, entre los heridos hay dos en estado crítico, nuevo graves y 30 leves.

El video del incidente, que se ha hecho viral en redes sociales con miles de visualizaciones, muestra como la fuerte magnitud de la explosión rompe en dos la calle y eleva en el aire varias furgonetas que se encontraban aparcadas.

An explosion ripped through Johannesburg’s central business district, killing one person and injuring dozens. The cause of the explosion has not yet been confirmed pic.twitter.com/P1amEaRCzn

— Reuters (@Reuters) July 20, 2023