Carrie Johnson ha anunciado que ella y Boris Johnson, ex primer ministro de Reino Unido, están esperando su tercer hijo, la cual, según han confirmado ellos mismos, se encuentra en el octavo mes de gestación. El ex primer ministro británico será padre por octava vez tras dejar la política. Boris Johnson tiene cuatro hijos con su ex esposa, Marina Wheeler, y otro con la consultora de arte, Helen McIntyre, con la que mantuvo un romance.

Carrie Johnson ha reconocido en redes sociales que «me he sentido bastante agotada durante gran parte de los últimos ocho meses, pero no podemos esperar a conocer a este pequeño. Wilf está muy emocionado por volver a ser hermano mayor y no para de hablar de ello. No creas que Romy tiene ni idea de lo que le espera… ¡Pronto lo sabrá!».

En el pasado, Boris Johnson, que será padre por octava vez, como se ha mencionado anteriormente, ha hablado de su amor por la paternidad, declarando a medios locales que «es mucho trabajo, te lo aseguro, pero me encanta, me encanta absolutamente, y quiero que sepas que cambio muchos pañales».

El anuncio se produce semanas después de que la pareja se mudara a una casa de cuatro millones de libras en Oxfordshire, la cual cuenta con nueve dormitorios. Antes vivían entre una casa adosada en Londres y una propiedad en el campo en los Cotswolds, proporcionada por el conservador Lord Bamford y su esposa, la cual tenía un coste de 13.500 libras al mes.

El embarazo de Carrie Johnson ha coincidido con un período complicado para su marido, que sigue esperando el resultado de un informe sobre si mintió a la Cámara de los Comunes en el caso Partygate. Todavía así, Johnson ha aprovechado estas semanas para estar de gira internacional, donde ha dado diferentes muestras de su sentido del humor británico.

Esta semana ha pronunciado un discurso en la Conferencia de Liderazgo Asiático en Seúl, donde ha bromeado diciendo que había habido tantos líderes recientes del partido Tory que era «como si hubiéramos importado vuestros juegos de calamares a nuestra política».