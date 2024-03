Un barco choca contra un puente en Baltimore y lo derriba mientras circulaban sobre él decenas de coches

Un barco ha chocado este martes contra un puente en Maryland (Baltimore), en Estados Unidos, provocando el colapso del mismo. El barco, un buque de carga proveniente de Singapur, impactó contra uno de los pilares que sostenía el puente, provocando que se derrumbara en cuestión de segundos mientras circulaban sobre él decenas de coches.

Las autoridades aún no han confirmado el número de víctimas que ha habido en este suceso, pero por el momento se sabe que siete personas cayeron al agua junto con varios coches. Por otro lado, el alcalde de la ciudad, Brandon Scott, ha confirmado que está al tanto del incidente y que está en «contacto» con las autoridades locales.

I’m aware of and en route to the incident at the Key Bridge. I have been in contact with @BaltimoreFire Chief Wallace, @GovWesMoore @JohnnyOJr, and @AACoExec. Emergency personnel are on scene, and efforts are underway.

— Brandon M. Scott (@MayorBMScott) March 26, 2024