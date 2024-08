Así marchan las encuestas a 90 días de las elecciones en EEUU: Harris supera a Trump por 0,5 puntos

La candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, está cogiendo velocidad de crucero en las encuestas a nivel nacional de cara a las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. Si ayer logró el sorpasso, con los últimos sondeos publicados en Estados Unidos, su ventaja sobre Donald Trump asciende ya a 0,5 puntos porcentuales en la media de los estudios publicados en los últimos 15 días. Esta tendencia muestran que al Partido Demócrata le ha sentado muy bien la retirada de Joe Biden, cuyas posibilidades de victoria frente a Trump eran nulas.

A semana y media de la convención del Partido Demócrata, estas cifras muestran que las elecciones están abiertas y que no será el paseo para Trump que el magnate esperaba hasta hace escasas fechas. Porque no es sólo que Kamala Harris lleve ventaja a nivel nacional, que a fin de cuentas tiene una importancia relativa, dado el particular sistema electoral en Estados Unidos. Es que también empieza a tener ventaja en los estados donde se decidirán los delegados clave para elegir presidente.

Lo muestra el último estudio recopilado por el gurú de los sondeos Nate Silver, cuyo modelo predictivo a nivel nacional le da incluso más ventaja a Harris, de 2,1 puntos. El Silver Bulletin que el fundador de la web de referencia FiveThirtyEight para seguir la evolución de las tendencias publica en internet muestra que los demócratas mejoran sus perspectivas en todos los llamados swing states salvo en Michigan. Según sus cifras, Harris aventaja a Trump en un punto en Pensilvania, pero todavía está por detrás en Georgia, en Arizona, en Nevada o en Florida, estados clave para definir quién será el próximo inquilino de la Casa Blanca.

Una de las encuestas con un universo mayor, y con mucha diferencia, la que hace Morning Consult, le da cuatro puntos de ventaja a Kamala Harris, y señala que su popularidad ha mejorado ligeramente desde que anunció que sería la candidata del Partido Demócrata, quedándose este indicador un punto por encima de Trump. También señala este estudio que son muchos más los estadounidenses (46% frente al 33%) que tienen la sensación de que han escuchado en los medios cosas positivas sobre Kamala Harris frente a los que se han quedado con el recuerdo de recibir impactos negativos.