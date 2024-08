Así marchan las encuestas a 90 días de las elecciones en EEUU: Harris delante de Trump por 0,2 puntos

La vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, candidata demócrata, ha adelantado este miércoles de manera minúscula al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, candidato republicano, en la media de las encuestas generales en la carrera presidencial en EEUU en 0,2 puntos.

Trump cede por primera vez en la media citada de las encuestas en EEUU, que retrata el sentir general del país cuando quedan tres meses para las elecciones presidenciales. Según la media de los sondeos, a 90 días de las elecciones un 47% de los votantes estadounidenses votaría a Kamala Harris, mientras que el 46,8% se inclinaría por Donald Trump.

En cambio, Trump sigue a la cabeza en la media de las encuestas de todos los estados indecisos (swing states) excepto en Michigan, donde Harris tiene una ventaja de dos puntos.

Kamala Harris sigue disfrutando del impulso en las encuestas tras la renuncia del presidente Joe Biden a la carrera presidencial. Mientras, el martes copó la prensa liberal con el anuncio de su VP, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, el cual ha elegido debido a sus lazos con la América rural, a pesar de sus controversias: fue detenido en 1995 por conducir ebrio y le persiguen sus políticas woke, debido a que se ha movido demasiado a la izquierda en los últimos años.

Walz se unirá a Harris en una gira por los siete estados determinantes para ganar la Casa Blanca: Filadelfia (Pensilvania), Eau Claire (Wisconsin), Detroit (Michigan), Phoenix (Arizona) y Las Vegas (Nevada). Será su gran prueba: ¿habrá elegido bien Harris, que quería un hombre que conectase con la América rural, pero que no le supusiera una amenaza de cara a 2028? Moderado en el pasado, Walz se ha desplazado hacia la izquierda en los últimos años desde que es gobernador de Minesota. En inmigración, crimen y educación, se le considera de izquierda radical no sólo por el estadounidense medio, sino también por los demócratas. En cambio, a Kamala Harris le ha gustado porque quería alguien que no cuestionase sus opiniones y que supiera estar a sus órdenes sin representar una amenaza de cara a las elecciones de 2028.

El senador por Ohio y candidato republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance, participará después de Harris y Walz también en mítines en Filadelfia, Detroit, Eau Claire y Raleigh (Carolina del Norte), estado donde los demócratas suelen pisar los talones a los republicanos en las encuestas. En cambio, los conservadores siempre suelen hacerse con este estado, salvo en 2008 cuando ganó Obama. Los mítines de Vance permitirán a los votantes de los estados indecisos comparar a los candidatos.

Los estados arriba citados, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Arizona, Nevada, Carolina del Norte y Georgia, decidirán la carrera. De momento, Harris disfruta de una mínima ventaja nacional frente a Trump, pero los promedios de los estados indecisos muestran un panorama muy diferente.

Incluso en las encuestas liberales, Bloomberg/Morning Consult, Trump lidera en Pensilvania y Carolina del Norte, mientras que ambos empatan en Georgia. Estos tres últimos estados cuentan con el mayor número de electores de los siete antes mencionados. Por ello, Trump puede permitirse el lujo de ganar la Casa Blanca sin Michigan ni Wisconsin, centrando sus esfuerzos sólo en Georgia. Mientras, Harris debe hacerse con el Blue Wall (Michigan, Wisconsin y Pensilvania) y, además, ganar Georgia.