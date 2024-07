Así marchan las encuestas a 101 días de las elecciones en EEUU: Trump aventaja en 1,7 puntos a Harris

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, candidato republicano, mantiene su ventaja sobre la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en la media de las encuestas generales en la carrera presidencial en EEUU que se han publicado este viernes. Trump cede dos décimas respecto al día anterior en las últimas encuestas de EEUU; sin embargo, sigue por delante y ahora tiene 1,7 puntos de ventaja, retratando el sentir general del país a menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales.

Las últimas encuestas nacionales han señalado que el ex presidente Trump ha retenido su ventaja desde que el presidente Joe Biden anunciara que se retiraba de la carrera presidencial, apoyando a la vicepresidenta Kamala Harris. La demócrata este viernes ha conseguido un importante respaldo: el apoyo del ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su mujer, la ex primera dama, Michelle Obama, despejando las dudas ante una posible batalla entre las dos mujeres. Hace días, cuando Obama reaccionó a la renuncia de Biden, no respaldó a Kamala Harris de forma inmediata como sí hicieron otros líderes demócratas.

En los estados indecisos donde se decidirá el resultado final, como Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Georgia, Nevada o Arizona, la ventaja de Trump ha disminuido, pero sigue por delante.

La primera encuesta en estados indecisos desde que el presidente de Estados Unidos Jor Biden ha abandonado la carrera ha sido la de The Hill/Emerson College, realizada entre el 22 y el 23 de julio con 800-850 votantes registrados por estado. El estudio se ha hecho en los estados indecisos de Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Georgia y Arizona.

Wisconsin ha sido el estado en el que más se ha dejado sentir el debate entre Trump y el presidente de Estados Unidos, que resultó desastroso para Biden. Antes de que el todavía inquilino de la Casa Blanca anunciara que abandonaba la carrera presidencial, presionado por los grandes donantes y los líderes del Partido Demócrata, Trump aventajaba a los demócratas con Biden como candidato por 3,3 puntos. En cambio, después de la retirada, la carrera volvió al empate, 47% a 47%, que es donde estaba la carrera en Wisconsin en junio, antes del primer lance presidencial, en el que se pusieron de manifiesto los problemas cognitivos y físicos del presidente.

En Pensilvania también se ha producido un cambio significativo en la dirección de los demócratas. En la última media de las encuestas generales de Pensilvania entre Trump y Biden, Trump ganaba por 4,5 puntos; y en la encuesta de Emerson, Trump mantuvo la ventaja, pero se ha reducido dos puntos en la carrera. En Michigan, la ventaja de Trump se ha reducido de 2,1 puntos a un punto. En Arizona, Trump ha mantenido su amplia ventaja, con 5,8 puntos. Georgia ha seguido la tendencia de reducción de la ventaja de Trump.

¿Menos apatía sin Biden?

La decisión de Joe Biden de abandonar la carrera presidencial puede cambiar la participación electoral de los votantes, una de las razones por las que los grandes donantes demócratas presionaron a Biden para que abandonase la carrera presidencial.

Desde hace meses los estadounidenses han experimentado un hartazgo en el proceso de elecciones, debido a que no les convencía ninguno de los candidatos. Entre los demócratas, había cierta apatía hacia Biden, que se reflejaba en todas las encuestas que se han hecho en EEUU desde enero. A los independientes no les seducía ninguno de los candidatos. Sólo el 35% de los estadounidenses respondió que votaría y participaría en el proceso electoral con Biden como uno de los candidatos. Ahora el ánimo ha cambiado: los demócratas han reconocido que tras abandonar Biden se sienten más animados y es más probable que acudan a las urnas. Una mayoría de los votantes demócratas también confía más en la capacidad de Kamala Harris para vencer a Trump. Incluso, los republicanos creen que los demócratas tienen más probabilidades de ganar en noviembre.

¿Error al no tener primarias?

Los demócratas ahora que se enfrentan a este sprint en la carrera presidencial al tener que presentar a Kamala Harris como candidata deberán responderse en el futuro si ha sido un error no tener primarias, sobre todo después del desastre del 27 de junio en el debate. Entonces, se puso de manifiesto frente a 50 millones de telespectadores en TV nacional el secreto a voces en el Partido Demócrata: Biden era incapaz de ganar a Donald Trump. Al menos no el Biden de 2024.

El número de «si hubiera…» en condicional no hace más que aumentar en el Partido Demócrata, que ve cómo se les estrecha el cerco ante las elecciones del próximo 5 de noviembre. De momento, ambos partidos se preparan para una carrera presidencial apretada. Eso sí, la situación es especialmente comprometida para los demócratas: la tradición del comportamiento electoral indica que el partido que se encuentra en la Casa Blanca debe ir con ventaja, pero ellos van por detrás en todas las encuestas en EEUU.

Los republicanos empezarán a atacar a Kamala Harris y poner de manifiesto sus puntos débiles. La vicepresidenta sigue teniendo índices negativos muy abultados en las encuestas, está vinculada a una administración históricamente impopular y ha tenido problemas como oradora. La base republicana sigue entusiasmada con la Convención de Milwaukee. Mientras, el Partido Demócrata debe empezar a mostrar más unidad.