Asesinado el ministro de Defensa de Mali y su esposa a manos de terroristas de Al Qaeda que asaltaron su residencia oficial

El ministro de Defensa de Mali, Sadio Camara, y su esposa han sido asesinados a manos de los terroristas de Al Qaeda que han asaltado su residencia oficial. Los atacantes lograron vencer el cerco de seguridad, entraron en la vivienda y acabaron con la vida de Camara y de su mujer. El ministro de Defensa asesinado era uno de los principales dirigentes de la junta militar que gobierna este país africano.

Este asalto mortal se produce en plena ofensiva del brazo de Al Qaeda en Mali, que está actuando asociado a grupos rebeldes tuaregs. Los ataques se están produciendo en todo el país, y uno de los focos donde más se está concentrando la violencia es en la capital, Bamako, y más en concreto en la principal base militar situada en las afueras de la ciudad, la base de Kati.

El Ejército de Mali se esfuerza por hacer frente estos ataques coordinados que están poniendo en jaque a la junta militar que gobierna el país y que ha puesto en alerta a la propia ONU, ante este grave brote de violencia yihadista en el Sahel.

«El secretario general está profundamente preocupado por los informes de ataques en varias localizaciones de Malí y condena enérgicamente estos actos de violencia», ha señalado este domingo un portavoz de Naciones Unidas, mientras el Gobierno militar maliense trata de lanzar el mensaje de que tiene la situación «bajo control». Ha decretado un toque de queda nocturno de tres días.

El brazo de los terroristas de Al Qaeda en Mali, el grupo Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), vha reivindicado ataques en Kati, en el aeropuerto de Bamako y en otras zonas como Mopti, Sevaré y Gao.

Mali lleva años siendo un inestable avispero en la conflictiva –y estratégica– región del Sahel, en la que la Rusia de Putin lleva años operando de forma soterrada. En 2020 y 2021 se produjeron golpes de Estado con los que los militares tomaron el poder y desde entonces han contado con la cooperación rusa. De hecho, en Mali hay presencia de mercenarios rusos, que se han convertido igualmente en objetivo directo de los terroristas de Al Qaeda y de sus asociados tuareg.