Amenaza velada de Cabello a Guaidó: “Usted no ha escuchado el silbido de una bala cerca”

El presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció este martes que el órgano 'chavista' convocará elecciones parlamentarias de forma anticipada, en respuesta a la crisis política que sufre el país, para cuya solución la oposición y la comunidad internacional han reclamado nuevas elecciones presidenciales. En la misma intervención aprovechó para amenazar de muerte al presidente legítimo, Juan Guaidó, al asegurar que "no ha escuchado el silbido de una bala".

“Señor Guaidó, usted no ha escuchado el silbido de una bala, no sabe qué se siente cuando una bala pega a tres centímetros o a una cuarta de donde está usted y se escucha cuando pega. No tiene ni idea”, amenazó Diosdado Cabello a Guaidó ante los medios de comunicación.

Sobre las elecciones parlamentarias anticipadas Cabello afirmó que “claro que las vamos a convocar”, ha dicho Cabello a su llegada a la sede de la Asamblea Constituyente, en el Palacio Legislativa, tras ser preguntado sobre los planes del Gobierno y según informó el diario local ‘El Nacional’.

El ex presidente venezolano, Nicolás Maduro, ya había deslizado en los últimos días que estaba dispuesto a adelantar los comicios legislativos, si bien se ha negado tajantemente a convocar otras elecciones presidenciales, alegando que las últimas tuvieron lugar el pasado 20 de mayo.

La oposición y buena parte de la comunidad internacional no reconocen la votación del 20 de mayo por considerar que no cumplió los estándares democráticos. En consecuencia, tampoco reconocen el segundo mandato de Maduro, iniciado el de 10 de enero.

Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, el Parlamento venezolano, en manos opositoras, se proclamó mandatario interino de Venezuela el 23 de enero con el objetivo de celebrar dichas elecciones. Estados Unidos, Canadá y la mayoría de países latinoamericanos, así como numerosos países europeos, incluido España, le han reconocido como tal.

Unos hechos que han dejado al régimen narcoterrorista liderado por Maduro y Cabello en un limbo legal ya que, aunque se niegan a abandonar el poder, las principales potencias del mundo ya no les reconocen como mandatarios del país.

Desde el entorno se Maduro se ha tratado en los últimos días de amedrentar a Juan Guaidó, no solo con amenazas de muerte como las de de Diosdado cabello, sino incluso con el envío de las fuerzas paramilitares de la dictadura al domicilio de los suegros de Guaidó, donde se encontraba la bebé de 20 meses del presiente legítimo mientras él presentaba el Plan País para acabar con la crisis humanitaria en Venezuela el pasado jueves.