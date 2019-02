Si no hay novedades, tal como el Gobierno le ha reconocido hoy como Presidente de Venezuela, mañana deberá reconocer a su nuevo representante y quitar la representación diplomática al de Maduro.

El presidente encargado de la transición en Venezuela, Juan Guaidó, nombrará este martes nuevo embajador en España, junto con otros diplomáticos que ejercerán la representación en los distintos países europeos que hoy le han reconocido oficialmente como presidente de la República de Venezuela.

Este es un paso necesario para el establecimiento de relaciones bilaterales entre ambos gobiernos, el español y el de Guaidó, ya que una vez nombrado el nuevo embajador el actual Mario Isea dejará de tener estatus diplomático. Aunque de momento no hay ningún nombre oficial para sustituirle, fuentes cercanas a Guaidó apuntan a dos exiliados chavistas, el diplomático Fernando Gerbasi y el ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma, como los dos nombres con más posibilidades de ocupar esta responsabilidad.

Era una de las dudas que había sobre la mesa una vez España hiciese oficial el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. De momento en Caracas no ha habido movimientos respeto a los representantes de los dieciocho países europeos que ya han retirado al dictador Nicolás Maduro la interlocución reconociendo oficialmente a Guaidó, pero dichos movimientos se podrían precipitar este martes si los países en los que se nombra nuevo embajador de Venezuela se expulsa al actual representante del régimen.

En las embajadas europeas establecidas en Venezuela ya hace días que trabajan con la posibilidad de que sus embajadores sean expulsados del territorio nacional. En la embajada española, sin ir más lejos, el embajador Jesús Silva preside desde el pasado jueves un gabinete de coordinación entre cónsules y vicecónsules honorarios, instituciones y empresas con sede en Venezuela, para coordinar una acción conjunta si el régimen de Maduro expulsa a Silva del país. Además, en las últimas horas, varios agentes de los GEO de la Policía Nacional, han llegado a Caracas a petición del Ministerio de Asuntos Exteriores para proteger la embajada.

La respuesta de España

Esta mañana, fuentes de Moncloa aseguraban que aún no había una respuesta decidida por parte de España sobre qué hacer con el representante diplomático del régimen de Nicolás Maduro. Mientras no hay otro representante designado, el Gobierno lo continúa considerando válido, pero eso va a cambiar mañana. Será en ese momento cuando el ministerio de Josep Borrell deberá retirar los privilegios diplomáticos a Mario Isea y expulsarlo de España si no decide marcharse él previamente.

Comité Electoral

La Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó aprobará también este martes el comité nacional electoral, un órgano que tiene que velar por la celebración de elecciones libres y democráticas en Venezuela, tal como han reclamado los países europeos a Guaidó a la hora de reconocerlo como presidente interino del país.