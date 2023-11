El alcalde de Nueva York, Eric Adams, acusado de agresión sexual

Eric Adams, el alcalde de la ciudad de Nueva York (Estados Unidos) ha sido acusado de un delito de agresión sexual. Adams podría enfrentarse a una demanda de cinco millones de dólares como presunto autor de una agresión sexual en 1993.

Los hechos habrían ocurrido cuando el alcalde neoyorquino era policía. La víctima sería una mujer que también sería trabajadora para la ciudad en aquel entonces y que ahora ha iniciado un proceso legal ante los tribunales.

Para ello se ha acogido a la Ley de Sobrevivientes Adultos de Nueva York, ley estatal mediante la cual se permite presentar denuncias de agresión sexual más allá del plazo de prescripción. Ley que, por cierto, expirará este viernes. La mujer busca una compensación de hasta cinco millones de dólares y acusa, además de a Adams por «agresión sexual, lesiones y discriminación laboral por razón de género y sexo, represalias, entorno laboral hostil e imposición intencionada de angustia emocional», a la Oficina de Tránsito del Departamento de Policía de Nueva York y a la Asociación de Guardianes.

«Denunciar no es algo fácil de hacer, especialmente contra una persona poderosa. Estoy asombrada por la fuerza de las mujeres que tienen el coraje de hacerlo», ha declarado la abogada de la denunciante a The Daily Beast.

Por su parte, un portavoz del Ayuntamiento de Nueva York ha asegurado también en declaraciones a The Daily Beast que «el alcalde no sabe quién es esta persona»: «Si alguna vez se conocieron, él no lo recuerda. Pero él nunca haría nada que dañara físicamente a otra persona y niega enérgicamente tal afirmación», ha afirmado.

Otras cuestiones legales

Todo esto ocurre en un momento en el que el alcalde de Nueva York se está enfrentando, además de a esta agresión sexual, a otras cuestiones legales. Adams está siendo investigado por los fiscales federales y el FBI para aclarar si su campaña electoral de 2021 conspiró con una empresa constructora de Brooklyn para recibir donaciones extranjeras ilegales del gobierno turco.