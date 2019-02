Un joven herido por la Policía de Maduro: “Nos dispararon cuando intentamos salvar la ayuda humanitaria”

La Policía de Nicolás Maduro ha matado este sábado a al menos cuatro personas y herido a decenas de civiles que habían acudido a las fronteras a apoyar la llegada de ayuda humanitaria impulsada por el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó.

El jóvenes que aparece en este vídeo resultó herido cuando ayudaba a rescatar los paquetes de ayuda humanitaria de uno de los camiones quemados por la Policía Nacional Bolivariana de Nicolás Maduro.

“Traté de salvar la ayuda que los presidentes del mundo nos mandaron”, explica en el vídeo, “he contado como cuarenta o cincuenta heridos por perdigones y gases lacrimógenos, casi me ahogo. Aunque el pueblo venezolano se distingue por luchar, ya estamos cansados”.

En declaraciones recogidas por un periodista en la frontera con Colombia, el joven se muestra indignado por la decisión de Maduro de destruir la ayuda humanitaria: “Ojalá nunca les falte, el mundo nos envía esto porque en Venezuela no hay para nada, pero para bombas lacrimógenas sí”.

“Hay muchos funcionarios que estuvieron a punto de bajar las armas, entregarse y pasar al lado colombiano“, añade, “pero los altos mandos no les dejaron. Luego lanzaron un cóctel molotov y quemaron la gandola (el camión de ayuda humanitaria). Fue un dolor inmenso, pensé en los niños con cáncer, las personas con sida que hace años no reciben soluciones. Me dio valor, eché las pelotas de meterme en el fuego y rescatar esa ayuda para todos los venezolanos. Sé que podríamos haber hecho más, pero lo hicimos con mucho valor”.