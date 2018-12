El atacante de Estrasburgo ha huido del mercado navideño de la plaza Kléber y se encuentra en busca y captura Estrasburgo: El Ayuntamiento hace un llamamiento a la población para que la gente se quede en su casa tras el tiroteo

Al menos dos personas ha muerto y once más han resultado heridas en un tiroteo producido en Estrasburgo, al noroeste de Francia. Un hombre armado con un fusil de asalto ha abierto fuego contra la multitud en el área de Grand’Rue. Según el alcalde de la localidad, Roland Ries, el atacante no ha sido detenido, por lo que se mantiene en busca y captura. Todas las víctimas han sido trasladadas a centros hospitalarios. De los once heridos, siete se encontrarían en situación grave.

El Atuntamiento ha hecho un llamamiento a la población para que la gente se quede en sus casas sin salir a la calle. Por su parte, la prefectura de Bas-Rhin asegura que el autor del tiroteo ya ha sido identificado, sin añadir por el momento nuevos detalles.

Alrededor de las 20.00 un hombre ha abierto fuego en la calle de Grandes-Arcades hiriendo al menos dos personas. El tirador se ha dado a la fuga en dirección a la Grand’Rue, donde se han escuchado más disparos.

Allí se produjo otro tiroteo en el mercado navideño de la plaza Kléber, que siempre está lleno de turistas durante el invierno. La plaza ha sido evacuada por la Policía, que ha conducido a la gente a sótanos de los restaurantes para refugiarse.

Allí se encontraba el eurodiputado español Carlos Iturgaiz, quien desde el lugar de los hechos está relatando la escena a través de las redes sociales.

Me acaba de pillar un #tiroteo en el centro de #Estrasburgo. La policía ha desalojado todo el mercado de navidad y nos@han metido en los sotanos de los restaurantes para asegurar la protección de toda la gente. Estoy con más de 50 personas aquí refugiado — Carlos Iturgaiz (@carlositurgaiz) December 11, 2018

La ciudad de #Estrasburgo está tomada por la #policía.. No nos dejan salir a la calle.. el centro parece una ciudad fantasma… los negocios los han desalojado sin poder ni cerrar las puertas.. había miles de personas en el mercado de #navidad y en los aledaños. Caos — Carlos Iturgaiz (@carlositurgaiz) December 11, 2018

Por su parte, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha ordenado el cierre de la sede de la institución en Estrasburgo (Francia) para evitar que “nadie pueda entrar ni salir”, después de que se haya registrado un tiroteo en el mercado navideño situado en el centro de la ciudad en el que al menos una persona ha fallecido. “He dado la orden de cerrar el Parlamento Europeo. Nadie puede entrar, nadie puede salir”.

El Parlamento Europeo en estado de seguridad. No podemos salir hasta que se evalúe el tiroteo en el Mercado de Navidad de Estrasburgo. — Maite Pagazaurtundúa (@maitepagaza) December 11, 2018

