Al igual que WhatsApp, los chats de Instagram utilizan las confirmaciones de lectura que le avisan a un usuario si su mensaje ha sido leído por los interlocutores. Cuando somos nosotros los que enviamos los mensajes eso puede ser útil, pero si los recibimos acaba siendo un condicionante y puede llegar a molestarnos. Afortunadamente, es posible deshacerse de estos «checks». Y aquí tienes algunos trucos para desactivar las confirmaciones de lectura en Instagram.

Esto sirve para no producir ansiedad en quien nos ha enviado el mensaje. Como seres comunicativos que somos, tendemos a esperar una respuesta inmediata cuando hemos formulado una pregunta o hecho una afirmación. Pero los tiempos en las redes sociales deberían ser otros, y es natural que nos incomode un poco saber que hay alguien del otro lado esperando una contestación.

Cómo desactivar las confirmaciones de lectura en Instagram

¿Qué hacer entonces? Ahorrarle esa ansiedad, y un apuro innecesario desactivando las confirmaciones de lectura de Instagram. Son diversas las maneras en las que puedes deshacerte de estos avisos, tanto usando móviles iPhone como Android. Algunas formas desactivan las confirmaciones de lectura en todos los chats, mientras que otras lo hacen sólo en uno.

Como Instagram no tiene una función para deshabilitar las confirmaciones de lectura nativamente, debemos hacerlo manualmente. Y es algo muy sencillo.

5 trucos para desactivar las confirmaciones de lectura en Instagram

Truco 1 – La vista previa

Tanto en iOS como en Android, cuando recibimos un mensaje en un chat de Instagram -y siempre que no tengamos ese chat silenciado-, nos aparecerá una notificación en la parte superior de la pantalla del teléfono. Al desplazarla hacia abajo, sin abrirla, podremos leer qué dice el mensaje y saber qué quiere quien nos escribe.

Eso puede ayudarte si el mensaje no es demasiado largo, ya que entrará completo en la vista previa. Si es demasiado largo, no se leerá completo. En la medida en la que no abras esa notificación, quien te envió el mensaje nunca será informado de que lo has leído. Y ganarás tiempo para poder responderle.

Truco 2 – Activa el Modo Avión

El Modo Avión, ese al que recurrimos cuando estamos en un avión para no interceptar sus comunicaciones con las torres de control, puede contribuir a evitar que los demás se pongan ansiosos si no les contestamos enseguida.

Tanto en iPhone como en Android abre la app de Instagram y luego los mensajes. Espera a que se carguen por completo pero no los abras. Ahora activa el Modo Avión desde el menú de tu móvil y, cuando se active, lee todos los mensajes.

Recuerda que el icono del WiFi debe estar atravesado como una línea, como indicio de que el Modo Avión está activo y tú estás a salvo. Leyendo los mensajes con el Modo Avión activo, Instagram no los marcará como leídos. Sal del chat y desactiva el Modo Avión pero, por si acaso, antes asegúrate de que Instagram no esté en segundo plano. No basta con minimizar la app, debes cerrarla para que no los marque como leídos.

Truco 3 – Desactivar las notificaciones de mensajes

¿Eres de los que automáticamente ve una notificación de mensajes de Instagram, la abre? Puedes impedir que te pase eso y delates que has leído el mensaje. ¿Cómo? En la app entra al perfil -toca el icono de cámara y tu fotografía-. Una vez en él, toca en ☰ en la esquina superior derecha del menú del perfil. Accede a la Configuración, con el icono de engranaje, y ve a las Notificaciones. En Mensajes y llamadas, desactiva las notificaciones de mensajes.

Al hacerlo, no recibirás notificaciones de mensajes ni de solicitudes de mensajes de Instagram. Será menos probable que los abras rápido y te arrepientas.

Truco 4 – Bloquea al remitente

No es lo ideal, evidentemente, pero así no sabrá que leíste sus mensajes. Ve al perfil del remitente del mismo y, al tocar en el icono de menú de tres puntos en la esquina superior derecha, tanto en iOS como en Android, podrás restringirlo.

Cuando lo haces, sus mensajes serán enviados a las Solicitudes de mensajes. Podrás leerlos sin temor de que se entere de ello. Cierra la app de Instagram por completo, y deja de restringir a ese remitente para poder contestarle.

Truco 5 – Desactivar el estado activo

Si tu objetivo es que absolutamente nadie sepa que has leído sus mensajes, debes desactivar el estado activo de tu cuenta. Toca en ☰ en tu perfil, y entra a Configuración. Ve a Privacidad, Estado de actividad, y desmarca la verificación que aparece en pantalla junto a la leyenda «Mostrar estado de actividad». Confirma que el interruptor esté atenuado y apunte hacia la izquierda. Si es así, Instagram ya no informará a nadie que has leído sus mensajes.

Bonus track

Por último, no olvides que si tienes una cuenta profesional, o comercial, puedes marcar un mensaje como no leído para ganar más tiempo antes de responder.