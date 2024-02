Los trucos para cuidar la calathea para que no se marchite

Con sus más de 25 subespecies, es considerada una de las plantas de interior más atractivas que existen. Y por eso, probablemente, te interese aprender cómo cuidar la Calathea para que no se marchite ni acabe muriéndose en días.

El mantenimiento de esta especie no es tan difícil como creías, por lo que no importa si eres principiante con las plantas. Seguramente puedas encargarte de su riego, suelo, abonado y luminosidad, entre otras cosas, para que dé su mejor versión.

Cómo cuidar la calathea

Al adquirir un ejemplar, debes prestarle atención al dibujo de las hojas. Pueden ser lanceoladas o redondeadas, así que selecciona aquella con la que te sientas cómodo. Y luego, las hay de nervios más o menos marcados, así que busca bien antes de decidirte. Cualquiera sea el ejemplar para tu casa, le aportará un aire único a tu espacio llevando la decoración de interiores a otro nivel.

Una Calathea en condiciones alcanzará entre 40 y 100 centímetros de altura, con tallos de una sola hoja de gran tamaño.

Mantenimiento básico de la Calathea

La luz, moderada e indirecta

Como la mayoría de las plantas, ésta se lleva mejor con la luz indirecta que directa. A pesar de ser una especie de origen tropical, deberías ubicarla a medio metro de una puerta o ventana para que reciba rayos solares suficientes sin poner en riesgo su salud.

De lo contrario, corres el peligro de que durante el verano la potencia del sol la afecte negativamente. ¡Si hace falta, muévela!

El riego, lo más importante

Dada su proveniencia, la Calathea requiere de mucha agua. Necesita aún más en la época cálida, claro está, pero es una especie demandante a lo largo de todo el año. Se adapta mejor a los medios húmedos, por lo que la tierra donde está plantada debería contener un buen porcentaje de agua sin llegar a encharcarse. En invierno, espera a que el sustrato se seque para regarlas.

El abonado

Un error muy común de los novatos es considerar que el abonado sólo tiene sentido en los meses previos al crecimiento de la planta. Es cierto que deberías preocuparte más por ello antes de la primavera, pero no es mala idea añadirle nutrientes en otoño e invierno. Averigua cuáles son los fertilizantes adecuados para la subespecie de Calathea que tienes en tu hogar, y proporciona un abonado trimestral o bimestral según la estación. Eso es clave para agitar el crecimiento del ejemplar; sino tendrás que ser muy paciente.

¿Qué pasa con la humedad ambiental?

Antes hablamos de la humedad del suelo. Pero la humedad ambiental influye en el aspecto de la Calathea y todas sus subespecies. Para que se luzca, deberás recrear ambientes selváticos con humedad alta. Si su ambiente está demasiado seco, notarás cómo rápidamente los bordes de las hojas se ponen marrones. En esa situación, coloca un humidificador cerca de las plantas.

En invierno y verano, procura que no quede cerca de los aparatos de climatización. Éstos tienden a secar la Calathea.

Otro truco es ponerla encima de un plato con piedras y llenarlo de agua. Así, tendrá la humedad que reclama en todo momento. Hidrata las hojas pulverizando agua a unos 15 centímetros. Hazlo una vez al día en verano, y una vez a la semana en invierno.

Esta planta es ideal para dejarla tanto en el baño como en la cocina. Agradece la humedad, y es perfecta para sobrevivir en estas habitaciones en los que otras especies perecen porque no soportan que la humedad ambiental sea tan elevada.

¡Evita las temperaturas extremas, sobre todo frías!

Los extremos de temperaturas, especialmente las heladas, pueden llegar a estropear esta planta. Entre 18° y 25° C se desarrollará consiguiendo una apariencia llamativa en poco tiempo. Si las temperaturas son inferiores, tardará más en mostrar su belleza.

Respecto al calor, aunque lo aguanta sin mayores inconvenientes, te obligará a ser mucho más precavido con el riego y la humedad.

¿Vas a trasplantar tu Calathea? Ten en cuenta esto

Puedes trasplantar tu ejemplar, pero no es algo urgente. Recuerda que el proceso de trasplante altera el ciclo vegetativo natural. Considerando que es una planta de dimensiones moderadas, no te des prisa y sólo trasplántala si ya no le queda lugar para crecer. Recomendamos elegir desde el inicio un sitio donde pueda extender sus raíces para, de esa forma, no tener que trasplantarla pronto.

Beneficios de la Calathea

Si sumas una de estas plantas a tu vida, y la cuidas como se recomienda, la Calathea ayuda a controlar los niveles de humedad ambiental en un rango saludable para tus vías respiratorias y tu piel. Sus diseños coloridos y lo vistoso de sus hojas simplificarán el decorar el espacio donde decidas dejarla. No dudes en darle una oportunidad. Es una de esas especies que, cuando tienes una, quieres más.