Los trucazos para elegir el espejo del cuarto de baño: ¡no te equivocarás!

Si escoger los accesorios de la casa en general no es una tarea tan fácil como parece, elegir el espejo del cuarto del baño a veces puede ser más complicado. Son muchos los factores que debemos tener en cuenta para seleccionar el diseño, el tamaño y los materiales ideales y que logren completamente a la perfección un ambiente tan delicado como éste. Pero con algo de paciencia encontrarás el modelo perfecto.

Cómo elegir el espejo del cuarto de baño

Por supuesto, antes que nada el espejo en este zona debe cumplir con su objetivo: es el de aportar nuestra imagen cada día. Sobre todo por la mañana, cuando queremos asegurarnos de estar impecables para ir a la oficina, o por la noche, antes de salir.

Paso a paso

Analiza su forma y distribución

No estamos hablando del espejo, sino del baño. Las dimensiones del espejo y su formato dependerán del espacio disponible. Probablemente lo primero que veas y te guste o no sea su diseño, pero debes proyectarlo a tu baño y no analizarlo por sí sólo.

Haciendo una simulación mental de cómo iría ese espejo que deseas en tu baño, podrás discernir si es una buena opción o no.

El estilo del baño

Según su forma y su distribución, no es lo mismo buscar un espejo para un baño clásico que para uno más bien de tipo industrial. O moderno. Cada estilo de baño admite un tipo de espejo distinto. Así es mejor que no te limites a los modelos diseñados para un inmueble como el tuyo.

Los accesorios y detalles

La mayoría de los espejos no ofrecen otras ventajas, pero los hay con luces incorporadas e incluso con repisas en la parte inferior. Siempre que te falte alguno de estos elementos útiles, harías bien en priorizar los espejos que supongan añadirlos a tu propiedad.

Así podrás dar un toque más moderno y diferente al espacio. Y de paso, dejar en estas repisas algunos elementos esenciales, como un vaso, el cepillo de dientes y otros.

Marco y materiales

Por último, el marco y los materiales estarán condicionados por el diseño del espejo y por el estilo en general que tenga tu baño. Existen materiales más resistentes como el acero inoxidable. Otros, como la madera, duran un poco menos pero ofrecen un aspecto de calidez a este espacio.

Ya puedes ir a por tu espejo que dependerá claro está de tus gustos y practicidad a la hora de elegirlo.