Todos los trucos para secar los zapatos en una secadora

Si quieres usar tus zapatos favoritos en un evento esta noche pero están mojados y temes que no lleguen a secar, la mejor opción posible es aprovechar la secadora. Saber cómo secar zapatos en una secadora es indispensable para ahorrar tiempo y no tener que conformarte con salir de casa llevando algún calzado que no sea tu preferido.

En vez de sufrir, mételos en la secadora durante unos minutos para retirar el exceso de agua tras el lavado.

Los trucos para secar los zapatos en una secadora

¿Con qué tipo de calzado puede utilizarse la secadora?

Excepto que tus zapatos estén fabricados en telas de base animal, como el cuero o la gamuza, la secadora es una interesante alternativa para quitarles el agua que pudieran tener acumulados sin aguardar a que se sequen solos.

Si duda, sobre la posibilidad de introducir tu calzado en la secadora, revisa sus etiquetas y la web del fabricante. Normalmente encontrarás un icono de una secadora en la etiqueta, indicando si es apto o no para la máquina.

Suponiendo que no encuentres datos al respecto, por lo general la lona, el nylon, el algodón y el poliéster son todos productos que resisten bien el uso de la secadora y no deberían ver afectadas sus características una vez secos.

El procedimiento es bastante simple pero es importante reparar en cada paso para no cometer errores graves. Descartados los materiales que se agrietan al secarse, como los de origen animal, debes colocar los zapatos en la puerta de la secadora para que no se golpeen al funcionar.

Algunas secadoras con la puerta arriba o en frente tienen una rejilla para calzado y productos que no sean ropa. Una vez colocados los zapatos en la misma, ajusta la secadora para secar con aire o a una temperatura baja.

Deja que el calzado se seque aproximadamente 20 minutos y detén el programa para comprobar su estado. Suponiendo que aún sigan húmedos, dale otros 10 o 15 minutos a la secadora para que complete la tarea. Transcurrido el tiempo, apaga el aparato y abre la puerta. Asegúrate de que los zapatos estén secos.

¿Cómo evitar daños en la secadora y en los zapatos?

Para que no se deteriore tu calzado ni la máquina secadora nunca dejes los zapatos sueltos. Cuando no puedas colocarlos en la rejilla o la puerta, introduce unas toallas para amortiguar los posibles golpes. Ahora ya puedes tener secos tus zapatos listos para llevarlos al momento.