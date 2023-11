¿Te ha pasado? Así debes reiniciar Tinder

Es la principal aplicación de citas a nivel mundial, y por eso son muchas las búsquedas en Google sobre cómo reiniciar Tinder. Resulta que algunos de los usuarios no se sienten cómodos con lo que el algoritmo sabe o supone de ellos, y pretenden poder empezar nuevamente su interacción con este servicio.

De manera que, si quieres disfrutar de la plataforma como el primer día, entonces debes encargarte de reiniciar la app. Hay varias formas de hacerlo, y en este artículo las vamos a repasar con sus detalles.

Así debes reiniciar Tinder

El restablecimiento más simple de esta app consiste en borrar tu cuenta y crear una nueva. Debemos aclarar que a los responsables de Tinder no les gusta demasiado que hagamos esto ya que atenta contra sus métricas. Sin embargo, es posible hacerlo. Sólo necesitas eliminar tu perfil, esperar un par de horas y volver a crearlo. Si puedes, utiliza un correo electrónico diferente.

Al cabo de unos segundos ya tendrás tu nueva cuenta y podrás usarla como la primera vez.

Reinicio complejo

Ésta es la solución más recomendable en general, y se basa en eliminar tu cuenta -o no- y crear un nuevo perfil con otros datos. Tienes que añadir un correo electrónico distinto, una cuenta de Google o de Apple que no sea la anterior y otro número de teléfono. Muchas veces todo esto es largo, y por eso la mayoría de los usuarios se quedan con la primera solución aunque no se aconseje.

Si no te gustan las chicas o los chicos que ves, puedes buscar sugerencias para rankear mejor dentro de Tinder y así recibir propuestas de hombres y mujeres más atractivos. Eso no siempre funciona al 100%, pero seguro elevarás tus interacciones.

Restablecimiento del GDPR a los tres meses

Ésta es la solución más reciente que nos da Tinder al respecto. Pero deberás tener paciencia y esperar tres meses, unos 90 días. Tinder conserva la información de tu cuenta por ese período de tiempo. Al transcurrir los tres meses elimina todo rastro del perfil. Gracias a ello, si vuelves a darte de alta con los mismos datos no habrá superposición ninguna que pueda llegar a afectarte.

Si no estás dispuesto a esperar tanto tiempo, siempre cuentas con el segundo procedimiento que hemos analizado en este artículo. Lo importante es que sepas que puedes reiniciar tu relación con Tinder si deseas hacerlo. Y que hay diversos modelos de intentarlo.