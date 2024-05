Si escuchas esta frase por teléfono cuelga inmediatamente: es una estafa

Saber identificar rápidamente una estafa por teléfono nos ahorrará más de un dolor de cabeza en estos tiempos que corren. Son muchos los que deciden intentar robar datos o estar pendientes de las personas más vulnerables con la ayuda del teléfono como arma.

Hoy en día todo el mundo tiene teléfono y eso significa que están muy pendientes de esas llamadas que pueden suponer un cambio de vida. Especialmente en estos días en los que todo es posible. Hay que estar muy atentos a determinados gestos por teléfono que quizás no conocíamos.

Puede ser una estafa por teléfono

Los colectivos más vulnerables para sufrir una estafa por teléfono son las personas mayores que se enfrentan a un problema que puede llegar a ser mucho peor de lo que parece. Cuando le llama una persona que no conocen y empieza a darles una conversación que quizás le hace hasta feliz.

Los expertos en este tipo de llamadas saben muy bien cómo llegar al corazón de las personas. Especialmente a aquellas que se sienten solas y quieran tener compañía. A través de una campaña de este tipo, pueden acabar sabiendo qué es lo que necesita esa persona e incluso poder darlos lo que esperan.

Hay unas señales de alarma que toda persona debe saber y con las que debemos luchar. Es importante no dar datos personales ya que pueden ser los culpables de que después tengamos más de un problema. Así como, advertir a las personas más vulnerables de la familia que no contesten a extraños.

Son llamadas que pueden llegar en cualquier momento. El spam es algo que puede aparecer cuando uno menos lo espera, dando una serie de elementos que quizás nadie hubiera esperado y que en realidad responden a unas directrices. Lo malo no es solo que quieran vender algo que no necesitamos, sino que llegue algo mucho peor.

Una estafa en la que se venda un producto defectuoso o nos carguen en la cuenta una cantidad de dinero sin ningún pretexto. Estos estafadores saben muy bien cómo conseguir un dinero que forma parte de su modus vivendi, pueden robarnos sin casi saberlo y eso es algo contra lo que vamos a necesitar luchar.

Las estafas son una realidad hoy en día y si quieres estar preparado para afrontarlas, toma nota de todo lo que debes saber.

Si escuchas esta frase cuelga inmediatamente

Lo primero que debes saber es que nunca contestes al teléfono con un ‘sí’, es lo peor que puedes hacer. Esa pequeña palabra puede causarte más de un problema, ya que prácticamente les estás dando autorización para todo, de una forma que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta.

Mejor espera o responde después de que te hayan empezado a contar a qué se dedican y qué es lo que quieren o puedes acabar teniendo un problema que se irá incrementando con el paso del tiempo, sin que seas capaz de pararlo. Estas llamadas son más peligrosas de lo que parecen.

La técnica que usan los estafadores es la de usar precios de derribo. Pueden hacerte caer en su trampa al venderte productos a unos precios de saldo o simplemente lanzarte promesas de aumentos repentinos de precios por parte de las empresas de telecomunicaciones o de servicios públicos.

Nada es tan barato o si te llaman, no suele ser por qué te quieren bajar el precio de sus servicios, en general, la tendencia de todo es a que suba. Sospecha siempre que te quieran vender algo que acabe siendo mucho más caro en la vida real o sepas que no puede ser que sea tan barato.

Lo mejor es estar atento a estas alertas rojas que aparecen en medio de la conversación. Es importante no dar nunca un dato bancario por teléfono. Por lo que debemos estar muy atentos a esos pequeños detalles. No compramos nada por teléfono como tampoco debemos contratar ningún servicio que no sepamos que no sea oficial y menos por teléfono.

Llega un momento en el que debemos estar muy pendiente de lo que nos dice la otra persona, pero también del sentido común que será el que nos ayude a saber en todo momento qué es lo que está pasando. Si no conocemos a la persona o al menos si sabemos claramente que no es nadie de nuestro entorno jamás debemos darles conversación.

Aunque intenten hacerse pasar por alguien conocido o haga días que no hablemos con nadie más. Llega un momento en el que hay que abrir los ojos y saber que estamos ante una estafa contra la que debemos luchar. Guarda el número e informa a la policía, ellos son los que deben actuar de una forma o de otra, de esta manera no se repetirá esta estafa.