Seguro que te lo has preguntado veces: cuál es la diferencia entre vidrio y cristal

¿Serías capaz de explicar cuál es la diferencia entre vidrio y cristal? Porque no son la misma cosa. Sin embargo, probablemente tú como la mayoría de nosotros sueles usar estos dos conceptos como sinónimos. Puede que eso no importe demasiado en algunos casos, pero en otros es indispensable hacer la aclaración.

El problema es que estamos acostumbrados a que el término cristal sea usado como un sinónimo más de vidrio. Pero esto es incorrecto ya que el último es un material cerámico duro, frágil, amorfo, inorgánico y transparente; características que no se corresponden con el cristal y por eso la necesidad de indicar que no son la misma cosa.

Cuál es la diferencia entre vidrio y cristal

A las cualidades ya citadas del vidrio debemos sumarle que está compuesto de arena de sílice, carbonato de sodio y caliza, y que es un producto que se obtiene cuando todos estos materiales se funden a 1.500° C de temperatura.

Mientras tanto, el cristal repite todos los elementos anteriormente mencionados pero les suma algunos atributos. Entre ellos los relacionados con el brillo, el sonido y la transparencia que definen a cada clase de cristalería.

Si tienes una copa frente a tus ojos, es casi seguro que no podrás distinguir si se trata de vidrio o de cristal. Tendrás que apelar a ciertos trucos simples pero efectivos para averiguarlo, y es mejor que los aprendas.

Golpea suavemente el borde de la copa. Si hace un «cling» corto, es de vidrio. Si es un «cling» largo, es de cristal. Notarás que el sonido que genera la copa de cristal tiene más gracia, es más delicado e incluso más armonioso.

Eso se debe a que el cristal ha sido manipulado de una forma específica para que produzca ese tipo de sonidos. Por esta razón las copas de cristal son más caras que las de vidrio. El motivo es el tratamiento que requieren.

¿Dé forma se reciclan?

En estos tiempos en los que somos conscientes de lo fundamental que es reciclar todo aquello que ya no usamos, vale la pena preguntarnos si el cristal se recicla igual que el vidrio, o qué cuestiones deberíamos tener en cuenta.

La respuesta es que el cristal no puede reciclarse igual que el vidrio, y la explicación está en el óxido de plomo. Esta sustancia no se funde en los hornos en los que se funde el vidrio por lo que no deben descartarse juntos.

Es decir, conocer cómo diferenciar ambos materiales es clave también al momento de convertirlos en residuos. Nunca debes dejar cristal en los contenedores para vidrios o dificultarás la tarea de quien se encarga de ello.

El cristal va en el contenedor de residuos orgánicos, gris o verde oscuro, según la comunidad. No en el de vidrios.