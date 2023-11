Los pasos para lavar la ropa negra sin que destiña

Las prendas oscuras tienen diversas ventajas, como por ejemplo que suelen estilizar la figura o que se les nota menos la suciedad. Sin embargo, no pueden ser tratadas como las demás; y por eso queremos enseñarte cómo lavar la ropa negra sin que destiña.

Es probable que hasta ahora te ocupes de separar tus camisetas y pantalones negros de los de color para que al mezclarlos ninguno acabe siendo afectado por el otro. Pero eso no es suficiente y deberías considerar otros cuidados para que los productos oscuros resistan mejor el paso del tiempo y el tono negro dure años. Nada difícil, sino pequeños trucos que resultan muy efectivos.

Pasos para lavar la ropa negra sin que destiña

A diferencia de los colores clásicos en el sector de la moda como el rojo, el azul o el amarillo, los textiles negros llevan tintes más delicados que deben ser mantenidos de un modo específico para que no se destiñan. Si no tomas estas precauciones, acabarán pareciendo más grises que negros; y ya no podrás usarlos en eventos formales porque cualquier se dará cuenta de su desgaste.

Si como decíamos tienes la costumbre de separar la ropa negra de la de color, haces bien. Continúa organizando así la lavadora. Incluso, es conveniente que sólo metas prendas de color negro en la lavadora para alagar su vida útil.

Como puede que no tengas tantas prendas oscuras, a veces deberás esperar una o dos semanas para lavarlas. Si te hace falta una en particular, siempre está correcto lavarla a mano según las recomendaciones del fabricante. O busca consejos en la web para cada tela.

Al introducir la ropa en la lavadora, fíjate que esté del revés. Las costuras deben quedar hacia afuera para no perjudicar las prendas. Esto sirve para que el efecto de la lavadora sólo incida sobre la parte interna de la ropa y el deterioro por fuera sea mucho menor.

De igual manera, te recomendamos que no cargues demasiado la lavadora. Al mantenerla semi vacía se reducen los golpes de la ropa contra las paredes del tambor. Esto contribuye a que el lavado sea menos violento, y que las prendas no se estropean antes.

¿Qué detergente utilizar?

No pasa nada si utilizas un detergente para la ropa corriente, pero es mejor si compras uno especial para prendas de color oscuro. Deja de lado los productos con cloro y los suavizantes, ya que no son buenos amigos de los negros.

Y si pretendes que recuperen su color original, el secreto desconocido es añadir un chorrito de vinagre blanco durante la etapa de enjuague.

La lavadora mancha la ropa negra, ¿cómo solucionarlo?

No es habitual que las lavadoras generen manchas en la ropa negra, pero si con frecuencia percibes que tus prendas salen con máculas claras, es posible que este aparato no esté funcionando como debería. Antes que nada, debes leer las instrucciones indicadas en la etiqueta de la ropa. En general, el fabricante señala cuáles son los cuidados imprescindibles de su prenda.

Es indispensable, asimismo, que la ropa negra se seque al aire libre pero lejos del alcance de los rayos solares. La potencia del sol logra desteñir aún los tonos negros más profundos.

Por eso, una vez que hayas lavado tu ropa oscura, déjala en un espacio abierto pero cubierto donde el paso del aire la seque. Y si vas a plancharla, entonces fíjate bien que tenga las costuras para afuera. La explicación es igual que para el lavado: todo el contacto con los electrodomésticos deben tenerlo al revés para proteger el exterior.

Haz caso de estos pasos para que tu ropa negra esté intacta.