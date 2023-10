Los pasos para almacenar agua durante tiempo

En una situación desesperante, la diferencia entre la vida y la muerte puede ser saber cómo almacenar agua durante más tiempo. Por eso es indispensable que conozcas los distintos métodos y técnicas que existen para mantener esta sustancia en buen estado. Contar con reservas de agua suficientes, para cubrir las necesidades tuyas y de tu familia, es mucho más fácil de lo que imaginarías.

A continuación, analizamos algunos de los trucos más sencillos para que las condiciones del agua no cambien por factores externos. Ésta es la única forma de que puedas beberla aunque pase el tiempo, sin preocuparte porque afecte negativamente tu organismo.

Pasos para almacenar agua durante tiempo

En botellas, lo mejor

El agua embotellada es una solución útil y práctica que probablemente has adoptado en tu casa desde que tienes uso de razón. Utilizar botellas u otros recipientes es ideal para conservar el agua, siempre que los envases estuvieran limpios al recurrir a ellos. Generalmente, se recomienda almacenar una cantidad de agua para tres días, considerando una media de dos litros por persona.

Claro que, si quieres estar totalmente a salvo, te aconsejamos que cuentes con reservas de agua para unas dos semanas. Evidentemente en regiones o estaciones cálidas, o si tienes a alguien viejo o enfermo a cargo, tienes que almacenar más agua. Siempre que hayas comprado el agua embotellada en tiendas, deberías prestarle atención a la fecha de vencimiento del etiquetado.

¿Cómo evitar que se eche a perder?

Aún el agua del grifo se echa a perder cuando pasa un tiempo, por lo que deberías cambiarla cada seis meses por seguridad. Cuando no sepas su fecha de vencimiento haz lo mismo. Cada medio año descarta el agua de las botellas y sustitúyela por nueva.

¿Cómo seleccionar el recipiente?

Si no sabes cuál recipiente es mejor para almacenar tu agua durante tantas semanas, son perfectos aquellos diseñados específicamente para uso alimentario. Es decir, los que no poseen sustancias tóxicas y no afecta el agua envasada.

Por lo general, estos recipientes traen un sello o certificado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU., como también de alguno de los organismos equivalentes en otros países, que garantiza que no traen consecuencias si son utilizados concretamente para la conservación de alimentos. Te sugerimos que no recurras a otros envases si no incluyen este sello.

Finalmente, revisa que la tapa cierre bien para evitar el ingreso de aire destruya las propiedades del agua.