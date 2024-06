Es la hora del cambio: así es cómo hay que lavar y guardar el nórdico para que no se estropee

A pocos días de que comience el verano, es un buen momento para conocer el mejor truco para lavar y guardar el edredón nórdico sin que se estropee. Tal y como explica la OCU, este tipo de ropa de cama requiere un cierto cuidado para conservar sus propiedades, especialmente si el relleno es de plumas.

La recomendación de los expertos es lavar el nórdico al menos una vez al año para eliminar los ácaros, el polvo y otros alérgenos que se pueden acumular con el paso del tiempo. Este truco, que se ha hecho viral en redes sociales, es muy útil para evitar que el edredón se deforme y le salgan las típicas manchas amarillentas de que lleva guardado mucho tiempo.

Truco para lavar y guardar el nórdico

Antes de lavar el nórdico, es esencial revisar las instrucciones del fabricante para determinar el método de limpieza más adecuado. Algunos modelos pueden requerir limpieza en seco o en una lavandería profesional. Si optas por lavarlo en casa, es importante utilizar una lavadora que tenga la capacidad suficiente para permitir que el relleno se mueva libremente.

A la hora de lavar el edredón, lo mejor es utilizar un detergente suave y evitar el uso de suavizantes y blanqueadores, ya que pueden dañar las delicadas fibras del relleno. Además, mete tres pelotas de tenis al tambor de la lavadora para evitar que el relleno se apelmace, sobre todo si es de plumas. Selecciona un programa de lavado para prendas delicadas y una temperatura fría o templada.

En el caso de no tener suficiente espacio en la lavadora, siempre puedes lavar el nórdico en la bañera. En este caso, llena la bañera con agua fría o tibia, agrega un poco de detergente suave y sumerge el relleno completamente. Después de dejarlo en remojo durante al menos media hora, agita suavemente para eliminar la suciedad, evitando retorcerlo. Luego, enjuaga con agua limpia varias veces hasta eliminar cualquier residuo de detergente.

Una vez lavado, seca el nórdico en la secadora utilizando un programa de secado delicado y una temperatura moderada o baja para proteger el relleno. También puedes utilizar las pelotas de tenis nuevamente para evitar que el relleno se apelmace. Si no tienes secadora, extiende el nórdico sobre una superficie plana al aire libre para que se seque de manera uniforme, dándole la vuelta cada ocho horas hasta que esté completamente seco.

Finalmente, al guardar el nórdico hasta la próxima temporada, es preferible utilizar cajas de cartón o materiales transpirables en lugar de bolsas de vacío, que pueden dañar el relleno y crear un ambiente propicio para la aparición de moho y malos olores. En caso de encontrar manchas al abrir la bolsa, puedes utilizar percarbonato para eliminarlas, aunque se debe tener en cuenta su posible efecto en la calidad del relleno.

Ropa de cama para verano

Cuando llega la temporada de calor, es importante considerar cuál es la mejor ropa de cama, ya que contribuirá a crear un espacio fresco en el dormitorio. Lo ideal es utilizar tejidos frescos y transpirables, como el algodón, la seda o el lino, que permiten una mayor circulación de aire y proporcionan suavidad al tacto. Estos tejidos son ideales para las sábanas, ya que evitan el exceso de sudoración durante las noches calurosas.

El algodón destaca por su transpirabilidad, lo que lo convierte en una opción ideal para la ropa de cama. Esta cualidad permite que tu piel respire durante la noche, manteniéndote fresco en verano y cálido en invierno al absorber el calor corporal y retenerlo cuando es necesario.

Además de su transpirabilidad, el algodón es conocido por su suavidad, lo que lo hace especialmente agradable al tacto y adecuado para personas con piel sensible. Su naturaleza hipoalergénica garantiza que no cause alergias ni irritaciones, lo que contribuye a mejorar la calidad del sueño y proporciona una sensación de comodidad.

Otro beneficio del algodón es su durabilidad, lo que puede traducirse en ahorro a largo plazo. Aunque pueda parecer tentador optar por sábanas más económicas, hechas de materiales menos resistentes, éstas tienden a deteriorarse más rápidamente.

En cuanto a los colores, se recomienda utilizar tonos claros que transmitan frescura y luminosidad. Los tonos pastel, empolvados e incluso vibrantes son excelentes opciones para esta época del año y pueden añadir un toque refrescante al dormitorio. Sin embargo, el blanco sigue siendo una elección popular para el verano, ya que ayuda a crear un ambiente fresco y limpio.

Los complementos de la cama también juegan un papel importante en la creación de un espacio confortable durante la época estival. Es recomendable optar por fundas de cojines de materiales ligeros, como el algodón o el lino, y evitar estampados demasiado sólidos y oscuros. Los estampados inspirados en la naturaleza, como las rayas marineras o los diseños florales, son opciones excelentes para esta temporada.