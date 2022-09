La explicación de cómo funciona un coche híbrido

Constantemente estamos escuchando y leyendo noticias sobre la importancia de combatir el calentamiento global y cómo la adopción de novedosas formas de locomoción puede ser clave para detener el cambio climático a tiempo. Uno de los avances tecnológicos imprescindibles para limitar las emisiones de CO2 que generan, tanto el transporte a gran escala como los vehículos particulares que conducimos a diario es el coche híbrido. Descubrimos cómo funciona un coche híbrido.

Pero mientras que en el caso de los primeros está claro que funcionan de forma eléctrica como otros aparatos que utilizamos a diario, algunas personas tienen ciertas dudas sobre qué son los coches híbridos y qué los diferencia.

Cómo funciona un coche híbrido

Los coches híbridos son aquellos que combinan un motor térmico o de combustión clásico, de los que hemos estado usando durante el último siglo, con uno adicional que hace fuerza por tracción eléctrica. Es decir, estos automóviles representan la transición entre los antiguos motores y los que vendrán en el futuro.

¿Y por qué no pasar directamente de los motores de combustión a los eléctricos? Es importante tener en cuenta que los vehículos eléctricos necesitan de instalaciones para recuperar la carga de sus baterías que sustituirán directamente a las gasolineras. Hasta que su despliegue no finalice, no puede dependerse de los eléctricos.

De hecho, esto está previsto en las leyes anticontaminación europeas y del resto del planeta, que van agravando las sanciones a las empresas y a las ciudades que no cumplan sus compromisos conforme pasan los años.

¿Cuál es el motor principal en los coches híbridos?

En general, el motor térmico está pensado en los coches híbridos para encargarse de los desplazamientos largos o entrar en acción cuando la batería se está agotando. Mientras que el motor eléctrico asume los recorridos urbanos, por lógica más cortos y que permiten realizar detenciones varias para recuperar, precisamente, esa autonomía.

Por tanto, un vehículo híbrido que no sale de la ciudad y cuyo propietario tiene acceso a un cargador para la batería, ya sea en casa o fuera de ella, prácticamente no contaminará al recurrir siempre al motor eléctrico.

Como resumen, los coches híbridos deben ser considerados el nexo imprescindible entre los motores que adoptaron nuestros padres y abuelos con los que aprovecharemos nosotros mismos, nuestros hijos y nietos en este siglo. Puede que en un par de décadas los hayamos dejado atrás, pero tienen asegurado un hueco en la historia.