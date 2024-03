Cuidar la planta malvavisco: así estará reluciente

La planta malvavisco, también conocida como malva de los pantanos o Althaea officinalis por su nombre científico, es una especie herbácea perteneciente a la familia de las Malvaceae. Debe su popularidad a que, además de sus usos ornamentales, es común como planta medicinal en diversas culturas alrededor del planeta. De hecho, con su raíz se elaboran los famosos malvaviscos.

Conociendo estos detalles interesantes, probablemente te estés preguntando cómo se debe mantener esta planta para estar reluciente en casa.

Así debes cuidar la planta malvavisco

Una planta menos común de lo que aparenta

A simple vista, esta planta no llama demasiado la atención. De aspecto silvestre, sus hojas frescas y verdes y sus flores de un color blanquecino la posicionan como un buen adorno pero que no llega a ser protagonista de los ambientes de la casa donde se coloca. Fuera, en los exteriores, sus ejemplares alcanzan una altura de hasta 1,5 metros. Y es ideal para darle a tu jardín un aire «rústico».

Una de las ventajas de esta planta es el follaje perenne de hojas triangulares, puntiagudas, con bordes dentados y una curiosa textura aterciopelada que pocas especies tienen. Sus flores son sutiles y surgen con fuerza a mediados del verano. Casi siempre blancas o rosas tenue, son perfectas para mejorar la apariencia de tus patios, jardines o terrazas. Y es posible cultivarla en maceta.

¿Cuáles son sus principales cuidados?

El clima

La planta malvavisco se lleva especialmente bien con los climas templados, y los expertos recomiendan dejarla bajo el rayo del sol. Soporta sin problemas el contacto directo con el astro rey, y allí es cuando más y mejor se desarrolla. Puedes hacer un buen acolchado con algún material como paja o corteza de pino. Eso, a fin de proteger las raíces de la planta en invierno.

Mientras tanto, en verano lo primordial es que el terreno no pierda humedad. Riega cada vez que notes que el suelo está seco.

El suelo

Debe ser fértil, rico en materias orgánicas que le proporcionen todos los nutrientes que necesita para crecer y desarrollarse. Normalmente, no tiene problemas con los suelos húmedos pero sí podría tenerlos con los suelos encharcados por el riego.

Asegúrate de regar según los requisitos de la planta, adaptando la cantidad de agua a las lluvias y la temporada del año.

El riego

La malva de los pantanos no debe pasar sed. Generalmente, en la jardinería se insiste en no regar a menos que sea indispensable. Mientras tanto, en el caso de la Althaea officinalis es preferible regar de más que de menos. No puede encharcarse, o morirá, pero tienes que regarla a diario durante el verano. Los riegos deben ser profundos, abundantes al punto de humedecer el suelo, sin importar si está en el jardín o en una maceta. Las exigencias en cuanto al riego son aún mayores en el primer año de vida.

¿Cuándo hay que sembrar el malvavisco?

Esta planta se reproduce a partir de sus semillas. El momento más adecuado para la siembra dependerá del clima de tu región. Quienes viven en zonas de inviernos suaves pueden cultivar la planta malvavisco en otoño para que las flores aparezcan una vez iniciado el primer verano. Quienes viven en zonas de inviernos duros, deberían cultivarlas en primavera y esperar las flores otro año.

Antes de reproducir esta planta a partir de sus semillas, debes ponerlas a remojar en un recipiente con agua durante unas 48 horas. Transcurrido ese tiempo escúrrelas y siémbralas antes de que se sequen. Plántalas en el jardín, dejando una distancia de aproximadamente 50 cm entre ejemplares para que no se estorben, o en una maceta lo suficientemente generosa.

¿Qué pasa con el abonado de la planta malvavisco?

A la Althaea officinalis le hace falta que añadas un poco de materia orgánica al suelo donde vayas a sembrarla -antes de hacerlo-. Analiza cuáles son las características del suelo donde vas a cultivarla, y cuáles sus necesidades, y actúa en consecuencia. Algunos optan por añadir abono en las semanas previas a la floración, al final de la primavera o al empezar verano.

Eso sí, es imprescindible que suspendas la fertilización en otoño. La planta entrará en un período de reposo vegetativo y, si tiene sobreabundancia de nutrientes disponibles, éstos podrían resultar contraproducentes. Ten en cuenta que es tan malo que le falten ciertos nutrientes como que le sobren. Hay que dar con el punto de equilibrio, sin fertilizarla de más ni tampoco olvidarte de la tarea.

Los beneficios de la poda

Al final, deberías podar la planta malvavisco para acelerar su desarrollo. Retira todas las flores y ramas ya marchitas, dejando únicamente aquellas que muestran signos vitales. Poda a principios de la primavera para vigorizarla, evitando que crezca de forma desmedida.

Si puedes, elimina las ramas que crecen hacia el interior para que los rayos solares puedan penetrar.

Y estos trabajos de jardinería realízalos con herramientas profesionales. Si no, podrías dañar tu ejemplar de malva de los pantanos.