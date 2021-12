Flores y plantas para elevar tu hogar esta Navidad

Ya se escucha por todos los rincones la mítica canción de All I Want for Christsmas Is You de Mariah Carey. Una vez comienzan a sonar los primeros acordes de este hit navideño podemos dar por inaugurada la Navidad. Entonces, también ha llegado la hora de sacar a relucir nuestra imaginación para poner a punto nuestros hogares. En estas fiestas todo vale, desde el minimalismo hasta las estancias decoradas al milímetro. Lo importante es dar calidez al hogar y que mejor manera de hacerlo que con flores y plantas típicas de la temporada estival. Hemos recopilado 3 ejemplos para que puedas dar ese toque navideño a tu casa. Toma nota y no te pierdas detalle.

Flor de Pascua

La Flor de Pascua es uno de los iconos de la Navidad. Son especiales y dan a nuestro hogar ese toque acogedor y navideño. Es de origen mexicano y su nombre desde 1834 es Euphoorbia pulcherrima . Esta planta ha alcanzado una gran popularidad con el paso de los años, tanto es así que en muchas casas es toda una tradición tenerla en estas fechas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Poinsettia Flor de Pascua (@poinsettia_flordepascua)

No suelen tener un precio demasiado elevado, por lo que es una opción más que asequible a modo de decoración navideña.

Coronas y luces

Las coronas se han convertido también en nuestros mejores aliadas tanto para la puerta de la calle como para adornar el interior de la vivienda. Las podemos comprar en tiendas como Ikea, Primark, Amazon, entre otras, o por el contrario podemos fabricarlas nosotros mismos para así darle más personalidad.

A este tipo de adorno se le puede añadir una tira de luces para que quede mejor. Este tipo de accesorio se puede adquirir desde 1 euros dependiendo del largo y del tipo que escogamos. Es importante tener en cuenta que los complementos navideños no pasan de moda y que se pueden reinventar, por lo que debemos cuidarlos para que el próximo año también nos sirvan.

Acebo, planta imprescindible

Por otro lado, el acebo. ¿Quién no conoce la planta con bolitas rojas que se puede convertir en nuestro complemento navideño preferido para decorar nuestra casa? Una idea para tener este adorno es comprar varios ramilletes y meter en un jarrón, da igual que sea transparente o no, ya que después lo forraremos con papel de cartón o dorado y lo ataremos con una cuerda. Una idea de lo más original para decorar cualquier estancia.

También se pueden colocar en la entrada junto a unas luces o en su defecto en una mesa con velas alrededor. Es fundamental la imaginación a la hora de decorar nuestro hogar porque de esta manera le daremos la personalidad que queremos. Después de darte a conocer estos tres sencillos tips, decir que, las piñas son típicas de la Navidad por lo que podemos incorporarlas a modo de accesorio navideño en cualquier rincón de nuestra casa.

Por otro lado, la empresa Colvin, nos ha dado una idea fantástica para poder dar ese toque navideño a nuestros hogares. Cuentan con una gran variedad de opciones para decorar, no solo en la época estival, sino para todo tipo de ocasiones. Uno de los productos que más nos ha llamado la atención es un centro de mesa con detalles fucsias ideal para combinar con unas piñas o unas velas. En concreto, este diseño tiene un diámetro de 30 cm.