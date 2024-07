Cómo salir de tu zona de confort de forma más rápida: los mejores consejos

Hemos oído la expresión zona de confort muchas veces en los últimos años. Es algo así como enfrentarnos a lo nuevo y salir de aquello que estamos acostumbrados a hacer y se nos da mejor. Pero lo nuevo no tiene porqué ser un desafío si no una oportunidad. Como hay personas que se adaptan de forma más rápida que otras a los cambios, muchas veces necesitamos consejos para salir de tu zona de confort de la mejor manera y sin tardar demasiado.

Aunque estemos acostumbrados a ver esta zona dentro del trabajo, resulta que también está en nuestra vida cotidiana, en el día a día, en nuestros hábitos y en lo que hacemos para que a la vez estemos mejor. Si ya sabes que te va a costar, entonces no hagas un cambio radical, si no que puedes ir despacio, poco a poco, o de forma progresiva según se mire. Es lo que recomiendan los expertos. Es decir, hacer pequeños pasos para que luego no nos cueste tanto. Así un claro ejemplo es ir por otro camino al trabajo o bien hacer algo distinto por la tarde que rompa tu hábito común.

Así salir de tu zona de confort de forma más rápida

Establecer fechas

Va bien cuando no queremos improvisar y necesitamos marcar objetivos. Es decir, hacer las cosas diferentes. Según Emerge Formación, si no pones fecha al objetivo, no se continúa el proceso, ya que se considera que no hay un compromiso serio. Te ayudará a tener estos objetivos en la fecha que te hayas fijado y será una motivación más para llegar. Simplemente se basa en querer llegar y bien y cuando tú lo establezcas.

Visualizarse con tu objetivo cumplido

Se han realizado muchos y diversos estudios en los que se demuestran que, los circuitos neuronales que se activan cuando una persona toca el piano por poner un ejemplo, son los mismos que se activan cuando una persona visualiza que está tocando el piano, incluso aunque esta última no sepa tocar el piano, previa una explicación de lo que tiene que hacer, de imaginar como sonará, etc. Activará el mismo circuito neuronal.

El fracaso no es malo

Muchas veces creemos que un fracaso es el fin del mundo. Y para nada es así. En realidad es algo bueno que nos ayuda, nos pone en alerta y permite que no cometamos los mismos errores. Es decir, el fracaso es parte de nuestro proceso de aprendizaje y a todos nos va a pasar, así que debemos tenerlo como algo propio y que sabemos que pasará y no verlo como algo negativo.

Ejercicio y meditación para afrontar retos

Salir de la zona de confort no es fácil. Nadie dijo que lo fuera, pero hay que hacerlo menos difícil para llegar antes. Para esto, hay que adoptar diversos hábitos, que por otro lado, son necesarios a diario (si no lo haces ya).

Uno de ellos es el ejercicio diario. Los expertos aconsejan unos 30 minutos al día. Pueden ser más, o bien 1 hora al día o 2 -3 horas repartidas entre diversos días de la semana. Todo ello depende de la intensidad como se practique y cómo se haga. También de las diversas disciplinas que hay para poder practicar.

A su vez, debes cuidar la salud mental, y es una de las claves para que salir de la zona de confort sea antes y de forma más exitosa. En este caso, aconsejamos el mindfulness (hay muchos más) te ayudará a meditar, a estar bien contigo mismo, a cumplir con los objetivos propuestos y a querer novedades porque son retos que te propones y coges fuerza mental para poder asumir.

Rodéate de personas que comparten tus nuevos intereses

El Prado Psicólogos establece que tener a tu lado a personas que tienen tu misma pasión y han logrado desarrollarla te será de gran ayuda, sobre todo cuando flaqueas. Una red de apoyo te permitirá salir de tu zona de confort sintiéndote más seguro.

Haz las cosas de siempre de una manera diferente

Estos mismos psicólogos hablan de hacer cosas distintas. Es algo ya sabido y te permite salir de la zona de confort de una forma progresiva como hemos remarcado antes. Los pequeños cambios conducen al éxito. Entonces, nada mejor que empezar con pequeños cambios, como pedir algo diferente en el restaurante de siempre, leer un libro bien distinto, quedar con aquella persona que hace tiempo pensaste pero que nunca haces o bien incluir un hábito saludable en tu día a día.

Beneficios de salir de la zona de confort